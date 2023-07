Najhitrejša v konkurenci 102 tekmovalk je bila branilka naslova Švedinja Sarah Sjöström, ki se je s 23,93 edina spustila pod mejo 24 sekund, vse polfinalistke pa so zaostale manj kot sekundo. Polfinale bo na sporedu ob 13:16. »Svoj cilj sem izpolnila, dosegla osebni rekord, ki je tudi državni, ter s tem preboj v polfinale. Zdaj pa vem, da lahko še malo dodam in res upam, da bom popoldne plavala še hitreje,« je po tekmi povedala plavalka ljubljanske Olimpije, ki je v petek osvojila 10. mesto na 50 m delfin.

Ob finalu bo 23-letna Ljubljančanka na Japonskem danes lovila tudi olimpijsko normo A 24,70, ki bi ji že zagotovila miren spanec v prihajajočih pripravah na igre prihodnje leto v Parizu, čeprav se je tudi z današnjim dosežkom že močno približala poti v Francijo. »Še eno dobro plavanje in še ena uvrstitev v polfinale. Bilo je nekaj malenkosti, ki jih lahko popoldne še popravi in svoj rezultat nadgradi. Zgoščenost rezultatov okoli osmega mesta je zelo velika in upajmo, da se stotinke danes obrnejo v naš prid,« pa si želi njen trener Tomaž Torkar.

Plavalka Ljubljane Tara Vovk je v svoji paradni disciplini 50 m prsno s časom 31,97 osvojila 31. mesto in sedem desetink zaostala za lani doseženim osebnim rekordom. Med 16 polfinalistk je vodil sekundo in 24 stotink boljši izid. Z 29,60 je bila najhitrejša lani srebrna Italijanka Benedetta Pilato, v polfinalu pa je tudi branilka naslova Litovka Ruta Meilutyte, presenetljivo pa je izpadla lani bronasta Južnoafričanka Lara van Niekerk, ki je bila na 17. mestu stotinko sekunde prepočasna.

»Nad nastopom sem razočarana. Želela sem si veliko več. Menim tudi, da sem bila bolje pripravljena, a tega v vodi nisem pokazala. Počutila sem se hitro, vendar so mi tekmovalke v zadnjih 15 metrih ušle. Moji nastopi na tem SP so s tem končani, veselim pa se še navijanja za Nežo danes v polfinalu na 50 prosto,« pa je povedala dolgoletna prijateljica in sotekmovalka Neže Klančar v različnih reprezentančnih selekcijah, Tara Vovk, ki študira in trenira v ZDA.