Festival Radovljica 2023: Od zapeljivke Judite do boja z aristokratskimi glasbili

Med 5. in 22. avgustom bo potekal 41. Festival Radovljica 2023, ponovno bo deset koncertnih sporedov, tokrat z repertoarjem od 12. do poznega 19. stoletja. Pričakujejo 43 umetnikov iz 14 držav, med njimi bodo svetovno uveljavljeni glasbeniki, kot so violinist Erich Höbarth, violončelist Enrico Bronzi, gambist Vittorio Ghielmi in kontratenorist Alex Potter.