Po odvajanju od zasvojenosti z alkoholom in drogami se je vrnila v realnost. »Ni bilo lahko, vendar ni bilo trenutka, ko bi si rekla, da rehabilitacija ni vredna truda. Vredno je vsake sekunde. Sedaj sem stabilna, bolj mirna,« je povedala v intervjuju in priznala, da ji je pogovor o njenih težavah odvzel veliko breme sramu. »Dolgo sem se počutila, kot da skrivam veliko pred ljudmi, ki so me občudovali. Končno se počutim, kot da sem lahko svobodna in zares jaz,« je pojasnila in zraven razkrila še, da se je po svoji preobrazbi odločila posloviti tudi od nekaterih tetovaž.