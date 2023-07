Vir je za Blikk dejal, da je bilo vse pripravljeno za nastop, od odra do ekipe za odrom. »Niti pomislil nisem, da bi lahko bilo kaj narobe, posebno ker so člani skupine že izvedli tonsko vajo, ki je bila načrtovana za popoldan,« je še povedal vir in dodal: »Nihče ni več razmišljal o tem, da Johnny Depp ne bo sodeloval, njegov mikrofon je postavil član osebja, vendar to za takšne zvezdnike ni nenavadno. Vse, kar smo slišali, je bilo, da je bil Depp preveč vznemirjen, tako da ni mogel niti zapustiti hotela. Slišali smo tudi, da so poklicali zdravnika, da bi preveril, ali je z njim narobe še kaj več kot to, da je pretiraval z življenjem rock zvezdnika.« Skupina se je po besedah vira na koncu odločila, da bo zavoljo Deppovega zdravja in varnosti nastop prestavila.

Hollywood Vampires je ustanovil Johnny Depp, ki v skupini igra kitaro. Doslej so izdali dva studijska albuma in sodelovali z več veterani rocka, kot sta denimo Matt Sorum iz Guns n' Roses in Robert DeLeo iz Stone Temple Pilots, med njenimi sodelavci pa so bili tudi zvezdniki, kot so na primer Christopher Lee, Paul McCartney, Dave Grohl in Joe Walsh.