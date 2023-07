Povedal je, da sprva ni prepoznal Salme, saj igralcev ne pozna po videzu, nalogo pa mu je zaupalo sestrsko podjetje v New Yorku na podlagi njegovih prejšnjih projektov na Hrvaškem. Glede lokacije nove hiše je bil zelo skrivnosten. Dejal je, da gre za majhen otok, vendar podrobnosti ni razkril, da bi zagotovil popolno zasebnost za zvezdnico.

Salmo Hayek je opisal kot preprosto žensko, ki rada preživlja čas na Hrvaškem, kjer lahko uživa brez telesnih stražarjev in se sprošča v krogu družine in prijateljev. V lepote hrvaške obale naj bi se zaljubila že leta 2019, ko je tam snemala film Varuj mi ženo (The Hitman's Wife's Bodyguard) z igralcema Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom.

Igralka je od leta 2009 poročena s francoskim poslovnežem, milijarderjem François-Henrijem Pinaultom, skupaj pa imata hčerko Valentino, ki je zdaj stara 15 let. Pinault je sicer izvršni direktor mednarodne skupine Kering, ki je pod njegovim vodstvom postala eden od najpomembnejših igralcev na področju luksuzne mode, s portfeljem znanih blagovnih znamk, kot so Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen in mnoge druge.