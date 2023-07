A Jovana se je malo zaračunala. Namesto da bi se gledalci ukvarjali z vsebino posnetka, so hit postali zavihki na spletnem brskalniku na njenem mobilnem telefonu, saj so uporabniki družbenih omrežij na vrhu njenega mobilnega telefona opazili različne naslove pornografskih strani.

Jeremićeva trdi, da teh strani za odrasle ni obiskovala in da ne ve, za kaj gre. »Veste, da nimam težav reči, kaj gledam, a to nima nobene veze z mano. Ne gledam pornofilmov na telefonu, ko jih gledam, to delam prek računalnika. Vidim, kaj je označeno tu, a ne obiskujem ničesar od tega niti ne grem na twitter, ker ga nimam in ga ne uporabljam. Tako kot mi je bila povezava poslana, tako sem jo pustila, in to je to,« je pojasnila za portal Nova.rs. Ob tem je še dodala, da ko klikneš na določeno povezavo, da se včasih odprejo tudi strani s pornografskimi vsebinami. »Sama sem ga kliknila, da bi ga zaprla, nihče pa ni gledal pornofilmov na telefonu. To sploh ni moj seznam shranjenih spletnih strani,« je zatrdila.