Kot eni prvih so Portugalce začeli novačiti pri Taboru Sežani, po dosedanjih izkušnjah pa lahko rečemo, da od tam očitno težko dobiš štorastega nogometaša in da ima vsak vsaj kanček obetavne tehnike. Pa vendar je Koper, ki bo ta teden začel drugi krog slovenske lige, v prvem krogu premagal portugalsko Olimpijo, Nik Omladič je pa opravičil slutnjo, da gre za izvrsten nakup Koprčanov, ki tokrat doma gostijo Radomlje. 1,75 je stavniška kvota na zmago domačih, kar je povsem spodobno.

V drugi tekmi evropsko blesteča Olimpija gosti Rogaško, ki je v prvem prvoligaškem nastopu izgubila z Bravom. Kvota na zmago Olimpije je seveda nevzpodbudno nizkih 1,35, za kaj več je pa morda za poskusiti s stavo, da bosta dali gol obe ekipi, za kar stavnica nudi koeficient 1,88. Argument? Benedičič v Rogaški končno lahko igra glavnega graditelja igre, vemo da zna, obožuje globinske žoge in proti Bravu je imela Rogaška celo več strelov na gol od Brava.

Prva nedeljska tekma med Domžalami in Bravom se zdi manj enostavna, a če se vzame v obzir dejstvo, da so Domžale v zadnjih šestih tekmah prejele 14 golov, dale pa 11, Bravo pa na drugi strani tudi dokazano zmore zadeti, se zdi povsem legitimna stava na to, da bodo skupno na tekmi padli vsaj 3 goli, za kar je na voljo kvota 2,04.

Enako, torej večje število golov, je pričakovati v preostalih treh tekmah. Najprej v Mariboru, kjer bodo domačini po mučnem evropskem remiju, a tudi po silovitem začetku prvenstva, gostili Aluminij, ki je uvodoma doma remiziral s Celjem in dal misliti, da bi Kidričani lahko bili uspešnica jeseni. In pa v Celju, kamor od poškodb zdesetkanim domačinom v goste prihaja napadalno potentna in obrambno slabša Mura. Vznemirljiv je 2,11 visok koeficient na dvojni znak na Muro.