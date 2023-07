Potem ko so slovenski klubi med tednom na evropskih tekmah dosegli dva remija (Olimpija na gostovanju v Bolgariji in Maribor v Luksemburgu) in poraz (Celje doma), bodo konec tedna odigrali tekme drugega kroga državnega prvenstva. Vsi trije slovenski predstavniki, ki so še ostali v Evropi, imajo vsaj na papirju lažje tekmece.

Koper – Radomlje (danes ob 17.30): Med kluboma je veliko rivalstvo. V predlanski sezoni so Radomlje preprečile Kopru osvojitev naslova državnega prvaka, v lanski so mu z zmago in dvema remijema odvzele pomembne točke v boju za Evropo. Trener gostov Oliver Bogatinov kot nekdanji športni direktor Kopra pozna vse slabosti tekmeca, a tokrat zaradi kazni ne bo smel voditi ekipe s klopi. Če sklepamo po porazu z Mariborom (0:4), je forma Radomelj daleč od podobe iz spomladanskega dela, ko so izgubile le eno izmed 16 tekem. Zelo prenovljena koprska zasedba je nakazala šampionske ambicije z zmago v prvem krogu proti Olimpiji. Še posebej bodo nevarni, če bo Nik Omladič postal vodja ekipe in eden najboljših igralcev lige. Potem ko so lani posamezniki igrali privatne tekme za lastno promocijo, Koper znova deluje kot ekipa.

Olimpija – Rogaška (danes ob 20.15): Trener Olimpije Joao Henriques je s porazom v Kopru dobil zadnje opozorilo, da med evropskimi tekmami ne sme preveč rotirati zasedbe. Ljubljančani morajo začeti zmagovati tudi v državnem prvenstvu, za uspeh proti nabrušenemu novincu Rogaški pa bo potreben takšen pristop, kot so ga pokazali v sredo v Razgradu pri Ludogorcu. Rogaška je namreč nova mina, na katero lahko stopijo, še posebej, ker je trener Rogaške Oskar Drobne izjemno zvit in tekmovalen.

Domžale – Bravo (jutri ob 17.30): Mini derbi ljubljanske kotline, v katerega obe ekipi vstopata samozavestni, potem ko sta novo državno prvenstvo začeli z zmago. Domžale so bile v Prekmurju nagrajene za vztrajnost, a glede na mladost ekipe se obetajo velika nihanja iz tekme v tekmo. Bravo je med tednom nabiral izkušnje v Italiji, kjer je odigral prijateljsko tekmo z Laziom in izgubil 0:2. Oba kluba na tržišču še iščeta nove igralce. Domžale nujno potrebujejo izkušnje, medtem ko se je Bravo preveč naslonil na posojo nogometašev s Hrvaške.

Maribor – Aluminij (jutri ob 17.30): Maribor je bil na evropskem gostovanju v Luksemburgu na pragu nove sramote, ki jo je z golom v zadnji sekundi tekme preprečil Arnel Jakupović, trenutno najboljši igralec kluba. »Zadovoljen sem le z izidom. Ali smo si zaslužili gol za izenačenje, pa lahko razpravljamo. Ekipa se še išče, a za ta del sezone pa so takšna nihanja pričakovana. Vseeno nisem pričakoval tako mlačne igre. V težave smo zašli, ker smo v dvobojih igrali premalo agresivno, zato je tekmec prevečkrat izpeljal protinapade,« je bil nezadovoljen trener Maribora Damir Krznar. Tekma z Differdangejem je bila vseeno dobra priprava za lokalni derbi z Aluminijem, ki igra zelo podobno kot luksemburški pokalni prvak. Trener Aluminija Robert Pevnik stavi na motivacijo in navdih Marka Bresta, ki si ga po dobri predstavi proti Celju v svojih vrstah želi polovica slovenskih prvoligašev

Celje – Mura (jutri ob 20.15): Celjani so glede na najboljšo igralsko zasedbo in denarni vložke iz Rusije prvi favoriti za naslov državnega prvaka. Prvenstvo so sicer začeli le z remijem na gostovanju pri Aluminiju, v četrtek pa odigrali atraktivno tekmo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, a doma doživeli poraz v Vitorio Guimaraes (3:4), ki je bila lani šesta v portugalskem prvenstvu. Že po dveh tekmah je očitno, da je novi trener Albert Riera v ekipo vnesel samozavest in razigranost, kar ni premogel njegov predhodnik Roman Pilipščuk, a je od daleč vidna tudi velika naivnost v obrambi. »Čeprav smo izgubili, sem zadovoljen, saj so fantje pokazali, da niso nič slabši od portugalske zasedbe. A če želimo tekmovati s takšnimi ekipami, ne smemo prejemati tako naivnih golov. Zadovoljen sem tudi zato, ker smo si priigrali veliko priložnosti. Zaskrbljen bi bil, če si jih ne bi. Še vedno smo v igri za napredovanje, saj evropski obračun traja 180 minut. Na Portugalsko bomo šli po zmago. Vitoria je spoznala, da smo ekipa, ki ji lahko povzroči težave,« je razmišljal 41-letni Majorčan Albert Riera, ki ima veliko težav s poškodbami. Najbolj se pozna odsotnost vodij Denisa Popovića in Maria Kvesića, ki bi poskrbela za mirnost na igrišču ter usmerjala soigralce. Med tekmo sta se poškodovala še Nik Koderman in Charles Ikwuemesi. Za Muro so tekme s Celjem vedno poseben izziv, saj so iz Fazanerije na stadion Z'dežele odšli nosilci igre šampionske zasedbe Obradović, Kouter, Bobičanec, Karničnik... Potem ko je Mura proti Domžalam zapravila vodstvo z 2:0 in doživela boleč poraz, panično išče nove okrepitve. Za nameček je steber obrambe Kai Cipot (strgana stegenska mišica) moral na operacijo in se bo vrnil šele spomladi. Trener Dejan Grabić je pred zahtevnim izzivom, da uigrava ekipo in osvaja točke, saj so navijači v Prekmurju veliko bolj zahtevni, kot so bili v Bravu.

