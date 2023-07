Franci Beguš, oskrbnik Orožnove koče

Franci Beguš je že deveto leto oskrbnik Orožnove koče na planini za Liscem pod Črno prstjo. Gre za prvo kočo slovenskega planinskega društva, zgrajeno leta 1894, ki so jo med drugo svetovno vojno požgali in kasneje na njenih temeljih zgradili novo. Nekdanji plezalec in obrtnik kovinarske stroke svoje goste najraje razvaja z različnimi enolončnicami in odličnim skutnim zavitkom z marelicami ter s koncerti klasične glasbe. Ti so po besedah pohodnikov v zelenem raju bohinjskega pogorja, kjer še vedno kraljujeta mir in tišina ter bo prihodnje leto v znamenju 130. obletnice, edinstveni na svetu.