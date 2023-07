Že vse odkar smo prišli na ministrstvo

Leta 1979 je moja knjižnomoljska nrav doživela epifanijo: prvič v življenju sem vstopila v Plečnikovo Narodno in univerzitetno knjižnico, ki je s svojo arhitekturo, čarno čitalnico in z do stropa zatrpanim romanskim oddelkom odsevala natančno to, kar so mi pomenile knjige: neskončnost. Te očaranosti niso zabrisali nobeni kasnejši obiski tujih knjižničnih biserov.