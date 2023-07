Prepoznavna lastnost procesa družbenega odločanja je nepovratnost. Sestavljen je iz številnih (7) stopenj, ki si hierarhično sledijo po naravnem procesnem zaporedju. Največja vplivnost je pripisana samemu začetku procesa odločanja. Tukaj je namreč stopnja svobode izbire med možnimi rešitvami problemov najvišja. V nadaljevanju procesa odločanja posledic slabe izbire ni več mogoče odpraviti. Pomembna je analiza vzrokov (ne le posledic) odstopanj od načrtovanih ciljev ter določitev kriterijev in meril za izbiro uporabnih rešitev. Sledi vrednotenje pričakovanih rezultatov in šele potem tudi formalno glasovanje oziroma (nepovratna) odločitev o izbrani varianti.

Nerešljiv sistemski problem predstavniške demokracije je okoliščina, da ključne aktivnosti procesa družbenega odločanja potekajo brez javnosti. Vse se odvija nekje v ozadju, v okolju zunajparlamentarne oblasti, ki je domena političnih in gospodarskih elit. V procesu družbenega odločanja se prav tukaj rojevajo korupcijska tveganja in sklepajo korupcijski posli. Kazenski pregon ne zmanjšuje obsega korupcije. Najučinkovitejše orodje za preprečevanje koruptivnega ravnanja je demokratizacija celotnega procesa družbenega odločanja.

Vstop javnosti v proces oblikovanja družbenih odločitev prinaša legitimnost družbenega odločanja. Posredništvo in legalnost sta preživela. Nista več uporabna za okolje četrte industrijske revolucije (industrija 4.0), opremljene z digitalno tehnologijo in umetno inteligenco. Največjo oviro nujnim spremembam predstavlja preživeli predstavniški sistem. Politične stranke, ki jim predstavniški sistem podeljuje absolutno politično oblast, demokratizaciji procesa družbenega odločanja niso naklonjene.

Kakšne so posledice nepoznavanja in neupoštevanja pravil tehnologije procesa družbenega odločanja, smo nedavno spremljali na projektu krajšanja čakalnih vrst v zdravstvu. Znatna denarna sredstva so bila porabljena za zdravstvene storitve, ki niso prednostne, čakalne vrste pa so se celo podaljšale. Vlada je končno prav v teh dneh določila prednostne storitve in popravila zgrešeno odločitev. Če bi avtorji projekta ravnali po pravilih tehnologije procesa družbenega odločanja, bi bil projekt krajšanja čakalnih vrst zanesljivo uspešno izpeljan.

V sistemu predstavništva je veliko nedorečenosti. Funkcijo v izvršilni ali zakonodajni veji oblasti lahko opravlja sleherni državljan, ne da bi poznal in obvladal pravila ter načela tehnologije procesa družbenega odločanja. To je podobno, kot bi matematiko na devetletki poučeval učitelj, ki ne obvlada osnovnih računskih operacij. Pri politikih bi morali ravnati enako, pa tega ne storimo!

Kakšna je podoba sveta po poldrugem stoletju upravljanja z orodji predstavniške demokracije? Razlogov za navdušenje ni. Ob izjemnem obsegu vrednosti svetovnega bogastva živi skoraj vsak četrti prebivalec planeta Zemlja na robu revščine. Svetovno bogastvo je v rokah enega samega odstotka prebivalcev. Neoliberalni gospodarski sistem, opremljen z orodji predstavniške demokracije, nezadržno spodbuja eksponentno rast industrije, proizvodnje hrane in rabe neobnovljivih naravnih virov. Potrebe prebivalstva so drugotnega pomena. Vse, vključno z vojno sredi Evrope, je podrejeno ustvarjanju dobička in njegovi delitvi.

Ko rešujemo probleme, ki jih rojevajo neoliberalni gospodarski sistem in sistem predstavniške demokracije ter vojna v Evropi, lahko uspešno uporabimo načela tehnologije procesa družbenega odločanja. Gotovo bomo na pravi poti, ko bodo politiki namesto besed gospodarska rast začeli uporabljati besedi potrebe prebivalstva.

Janez Krnc, Litija