Marsičesa bi se lahko naučili od štorkelj, gotovo velike partnerske vdanosti, zvestobe. In domoljubja. Neverjetno se mi zdi njihovo vračanje na staro mesto in še bolj to, da ga vedno brez težav najdejo. Radi jih imamo, še več, z njimi se kitimo kot s predstavnicami določene slovenske pokrajine, štorkljo smo upodobili celo na kovancu. Čakam še, da jo bo Matjaž Gams, bivši svetnik državnega sveta – pred leti je na posvetu DZ Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda valil krivdo na ženske – dal na seznam za večanje rodnosti Slovenk, čeprav nimam podatkov, da je zaradi štorkelj na Bledu kaj več dojenčkov.

Ob tem razmišljam, kako različne odnose gojimo do različnih živalskih vrst! Zlasti do tistih, ki nas na kakršen koli način ogrožajo. (Tudi v tem smo pravi »rasisti«.) Najprej smo nutrije zaradi zlorabe njihovih kožuhov razselili po celem svetu, zdaj pa ne vemo, kako bi se jih znebili. Ali bi z »nadzorovanjem«, »odvzemom«, »izlovom« (vsi ti izrazi so zgolj »lepšalnice« za smrtno obsodbo) omejevali njihovo število ali bi jih raje čisto iztrebili, kar bi menda bilo ceneje? Delajo se raziskave in pišejo znanstvene študije, kot je ta, ki govori o naravovarstveni problematiki nutrije in pižmovke na Ljubljanskem barju ter hkrati finančno ovrednoti vse morebitne aktivnosti.

Tina Gaber pa že vidi sistemsko korupcijo – morda po tovrstnih slabih izkušnjah z rjavimi medvedi – in užali avtorja študije. Skoraj razumem, da se lahko človek zaradi velike čustvene vneme ob zavzemanju za ljubke nutrije (ali/in za svojo promocijo?) prenagli v svoji presoji, pa vendar, ali lahko laik za to področje ve več kot strokovnjak? Ni to oholo samoprecenjevanje? (Mimogrede: kje pa je zavzemanje za pižmovke, ki so tudi na udaru? Ali za malo divjad, kot piše bralec Dnevnika?) Prav je, da vsak državljan prijavi korupcijo, če jo zazna, ukrepale pa naj bi za to poklicane institucije.

Sem za »svetost življenja«, pa ne tako licemersko kot Cerkev, ki se zavzema za embrie, za pobite vojake in živali pa ne. A kaj narediti, kadar tuja, invazivna živalska vrsta prinaša posledice v naše naravno okolje? Če gre za vprašanje »ali ali«? Bomo ščitili nutrije, ali naše, že od nekdaj prisotne živali in rastlinje? Bomo ščitili brežine, poljščine in tudi ljudi ter živino pred mikrobi in paraziti, ki jih nutrije (lahko) prenašajo? Ščititi vse je možno samo do določene mere, z nadzorom števila nutrij. In ko bi se to le dalo s kontracepcijskimi sredstvi.

Veliko je govora tudi o tem, ali dela Tina Gaber s svojo aktivnostjo in z nastopi škodo predsedniku vlade (vladi, koaliciji in tudi drugim zaščitnikom živali). Mu jemlje avtoriteto, ga obvladuje? Odvisno od tega, kako premier Golob reagira in kako javnost ocenjuje situacijo. (Marsikdo bi odgovoril pritrdilno.) Do zdaj brani svojo partnerko bolj kot stroko. Strinjam se z njim, da ne more vplivati na njeno mnenje in besede. Vendar bi morala sama, še zlasti zaradi sedanje vloge in soja žarometov, ravnati bolj preudarno. Še njena poudarjena humanost se lahko hitro doživlja kot »kvazihumanost«.

Polona Jamnik, Bled