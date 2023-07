Renata Kosec, županja občine Domžale: Želi delovati transparentno

Življenje Renate Kosec, županje Domžal, je zaznamovano s pestrostjo izkušenj, odprtostjo do ljudi in neusahljivo pripravljenostjo na nove izzive. Na svoji poklicni poti je nabrala različne izkušnje na številnih področjih, ves čas pa je bila tako ali drugače v ospredju občina Domžale. Vse življenje je Domžalčanka. Kot magistrica obramboslovja je prvi resnejši poklicni korak naredila prav na občini Domžale, kjer je bila sprva zadolžena za področje zaščite in reševanja. Leta 2014 je stopila na novo področje kot poklicna podžupanja. V tej vlogi je posebno pozornost namenila problematiki, povezani z ranljivimi skupinami, mladimi in starostniki, ter delu pri projektih, ki povezujejo različne generacije občanov in občank. Decembra lani se je podala na županske volitve s svojo Listo Renate Kosec in prepričala volilce in volilke.