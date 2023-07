Razvoj elektrotehnike v Sloveniji: Je prva žarnica pri nas zasvetila v Laškem?

Prva elektrocentrala na vodni pogon pri nas je bila postavljena ob laškem zdravilišču leta 1882 in je z enosmernim tokom oskrbovala svetila po prostorih ter sprehajališčih kopališkega parka. V ta namen so leta 2015 pri zdravilišču postavili maketo vodnega kolesa, ki simbolizira pomemben mejnik v elektroenergetski oskrbi Laškega. Želijo pa si tudi, da bi stroka raziskala zgodovinska dejstva in potrdila, da je prva žarnica pri nas zasvetila v Laškem, in ne v Mariboru, kot je veljalo doslej.