Energetika: Po osmih letih vetrnice na Ojstrici skoraj umeščene v prostor

Medtem ko tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo, slovenska državna birokracija melje po polžje. Ko so pred nekaj manj kot desetletjem v družbi DEM dali pobudo za spremembo državnega prostorskega načrta, so na Ojstrici načrtovali vetrnice z 10 megavati priključne moči in 25 gigavatnimi urami letne proizvodnje. Danes naj bi zaradi tehnološkega napredka enako število vetrnic imelo priključno moč 19 megavatov in proizvedlo 42 gigavatnih ur električne energije.