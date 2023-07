Ukrajinska vojska je okrepila vojaške operacije na najmanj treh sektorjih 1000 kilometrov dolge fronte, potem ko njena protiofenziva doslej ni prinesla opaznejših premikov na terenu zaradi močnega ruskega odpora, utrjenih linij in minskih polj, navajajo vojaški opazovalci in ukrajinski viri. Ali je Ukrajina že začela glavni udarni val protiofenzive, ni jasno. V Kijevu razumljivo molčijo, New York Times in Washington Post o tem navajata različne ocene predstavnikov ameriške vlade, Rusija pa trdi, da je odbila vse napade. A vendar so se prvič pojavili posnetki ukrajinskih enot, ki so se na fronti prebile do ruske protioklepne obrambne linije, kjer so nastavljene ovire za tanke.

Cilj je Črno morje

Največje ukrajinske operacije potekajo v treh smereh. Najodmevnejša je tista na zahodu regije Doneck pri meji z regijo Zaporožje. Predsednik Volodimir Zelenski je v video sporočilu dejal, da so tam osvobodili vas Staromajorsk in da zdaj utrjujejo položaje. Ruski vojaški bloger, ki ga citira BBC, navaja, da je to težava za Rusijo, ker je bila vas pomembno rusko oporišče vzdolž fronte. Ameriški vojaški viri ocenjujejo, da je Ukrajina v tem delu morda našla šibko točko v ruski obrambi in da bo tja premaknila več enot. Staromajorsk leži ob regionalni cesti proti Mariupolju ob Črnem morju. Veliki cilj ukrajinske protiofenzive je prav preboj do morja, s čimer bi pretrgali kopensko povezavo polotoka Krim z Rusijo oziroma bi ta potekala samo čez Krimski most.

Tudi druga večja ukrajinska operacija gre v smeri juga, in sicer zahodno od prve od Zaporožja proti Melitopolu oziroma Berdjansku ob Črnem morju. Inštitut za vojne študije ISW ocenjuje, da so Ukrajinci tam napredovali južno od mesta Orihiv v smeri Melitopola. Ruski blogerji pa navajajo različne podatke, od hudih ukrajinskih izgub do njihovega napredovanja proti vasi Robotne. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov, ki ga je citiral Guardian, je dejal, da na območju potekajo »masiven« ukrajinski napad in hudi boji.

Tretja smer ukrajinskih napadov je severno in južno od Bahmuta, na vzhodu v regiji Doneck. ISW navaja, da so Ukrajinci tam dosegli majhen napredek, ruski viri pa, da so jih Rusi ustavili. Hudi boji potekajo tudi pri mestu Adivka, kjer z ofenzivo poskuša ruska stran.

V Sankt Peterburgu o žitu

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so preprečili nov poskus napada na Moskvo z brezpilotnim letalnikom, ki so ga sestrelili, preden je dosegel mesto. Glavni politični dogodek v Rusiji se je danes sicer odvijal v Sankt Peterburgu, kjer je bil zadnji dan vrha Rusije in afriških držav. To je prvi takšen vrh po letu 2019, ki so se ga udeležili predstavniki 49 držav afriške celine, od teh 17 voditeljev, kar je sicer precej manj, kot jih je bilo na zadnjem vrhu.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah El Sisi je ruskega predsednika Vladimirja Putina na vrhu pozval, naj se vrne k črnomorski pobudi za žito. Moskva za to postavlja pogoje za olajšanje ruskega izvoza. Putin je prvi dan vrha sicer napovedal pošiljke brezplačnega žita za šest afriških držav. Na vrhu so govorili tudi o afriški mirovni pobudi, ki jo je Kijev pred tem zavrnil, rekoč, da vztraja pri povrnitvi vsega ozemlja pod enotno oblast Ukrajine, kjer so danes sicer obeleževali dan državnosti.