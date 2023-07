Vozila za neurja

Včeraj so v državnem logističnem centru Roje predstavili tovornjak z dvigalom. A pozor, gre za »specialno vozilo za neurja«, opremljeno z visokotlačnimi črpalkami, opremo za čiščenje hiš, pranje ulic in agregati. Vlada je kupila 40 takih vozil, ki jih bodo do sredine 2024 razdelili 35 lokacijam po vsej državi. Ob predstavitvi specialnega vozila za neurje so vladni predstavniki ponosno razlagali, da so vozila »najboljši odgovor v pripravah na podnebno pogojene nesreče«.