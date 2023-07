Prispevek k strokovni debati​

Zanesljivo tudi najstarejši bralci pomnijo dni, ko je lahko človeka na cesti ali v naravi presenetila ploha ali nevihta ali pač nekaj dežnih kapljic. To so bili časi, ko je bila informacijska vremenska tehnologija stvar tistih nekaj geekov na hidrometeorološkem zavodu (ja, tako se je včasih imenoval sedanji Arso), mi pa smo se zanašali na radio in vremensko napoved, ki jo je pred TV Dnevnikom na RTV Ljubljana povedal Miran Trontelj. Pa še ob njegovih besedah smo bili vedno polni skepse, saj je krožila šala, da če pride Trontelj na RTV z dežnikom, ziher ne bo dežja. Ker je celotna situacija okoli vremena večni boj med človekom in nepredvidljivostjo narave …