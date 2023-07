Pozdravljam misel, da se civilne iniciative in pobude vključujejo v obravnavo načrtov za projekt Emonika, (tudi) v postopke obravnave in izdajanja dovoljenj za gradnje na območju Emonike v zelo zahtevnem kompleksu urejanja ljubljanskega železniškega vozlišča in novega potniškega centra Ljubljana (LŽV in PCL).

Posamična gradbena dovoljenja in že začete gradnje na območju LŽV posegajo v prostor, ki bo nujno potreben za gradnjo dobro delujočega prometnega vozlišča LŽV in PCL v gosto naseljenem centru glavnega mesta Ljubljana. Najbolj občutljiv mestni prostor bodo hijene raztrgale in uničile po kosih, to je po postopku, ki se vedno bolj uveljavlja pod (neomejenim in nezakonitim!) kritjem pristojnih za prostorsko načrtovanje države in drugih nivojev. Z že izdanimi gradbenimi in drugimi dovoljenji so že močno skrčili prejšnje možnosti dobre prometne ureditve LŽV in PCL v centru Ljubljane in po Sloveniji. Celovit prostorski načrt v sklopu regionalnega prostorskega plana bi bil pogoj za optimalno in učinkovito ureditev in pozidavo tega za odvijanje prometa daleč najzahtevnejšega območja.

Med neprimerne in nepremišljene posege štejem tudi gradnje, ki so že v teku na zemljiščih, ki so bila do pred nekaj leti še (verjetno) rezervirana za bodoče prometne ureditve v vplivnem območju LŽV in PCL. V območje ključnih zemljišč za kakovostno in potrebam primerno ureditev LŽV in PCL ter potniškega prometa v tem območju se je že grobo poseglo s projektom divje »prenove« kopališča Ilirija ter »nadgradnjo« železnice Ljubljana–Postojna na odseku od Tivolija do Dolgega mostu; oboje je bilo izvedeno praktično prikrito in brez sodelovanja javnosti do začetka gradnje, ko je namera investitorja postala že neizbežno vidna, učinkovito in pravočasno ukrepanje za zaščito javnih interesov pa onemogočeno. Videti je, kot da tudi ne deluje sodelovanje med državo in MOL, ki je predvideno in določeno v zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije.

Ljudje so upravičeno zaskrbljeni

Parcialne povezave do informacij v okviru občinskega prostorskega načrta (veljavnega ali ne?) se dogajajo brez dejanskih javnih razprav. Informacije in dokumenti so slabo dosegljivi na spletu in so nepregledni. Javnost, vključno s strokovno javnostjo, je upravičeno zaskrbljena nad tem, kaj bo iz vseh teh projektov nastalo in kako bo to vplivalo na življenje in na okolje, koliko so ti konceptualno nepremišljeni posegi skladni z bolj splošnimi deklariranimi političnimi odločitvami in programi, kot so zmanjševanje emisij cestnega prometa, preusmerjanje potnikov na javni potniški promet, zmanjševanje onesnaženosti zraka v območju Ljubljanske kotline in izboljševanje življenjskega prostora, zmanjševanje porabe energije, omejevanje obremenitev s hrupom, omogočanje prevoznosti za hitre intervencije z gasilskimi, reševalnimi in policijskimi vozili itd.

Prometna ureditev v območju LŽV in PCL lahko tudi pozitivno ali negativno vpliva na stanovanjsko politiko v regiji in na bodočnost najbolj gosto poseljenega ter zato posebej problematičnega območja osrednje Slovenije, to je ljubljanske urbane regije (LUR). Brez primernega pravočasnega in strokovno podprtega regionalnega prostorskega planiranja ni mogoče dosegati načrtovanih in deklariranih političnih ciljev v javnem interesu. Sprotno in parcialno reševanje zadev od enega do drugega projekta vodi v nasprotja in bo dalo neželene, celo ciljem nasprotne rezultate.

Dobra dostopnost centra Ljubljane z javnim potniškim prometom omogoča poselitev v perifernih območjih okrog centra in izenačuje vrednosti stanovanjskih enot tudi v periferiji. Nadalje se bo z učinkovito ureditvijo bodočega javnega potniškega prometa (JPP) in s preusmeritvijo potnikov na vlake in na preostali JPP zmanjšal delež stroškov za mobilnost v družinskih proračunih, ki je sedaj po dostopnih informacijah nesorazmerno visok v primerjavi med državami v EU. Zmanjšanje stroškov za mobilnost bo mogoče doseči tudi z učinkovito ureditvijo javnega potniškega prometa v območju ljubljanske urbane regije.

Resna strokovna obravnava variant bodoče prometne ureditve LUR (železnica + avtobus) je mogoča samo na podlagi primernega prostorskega razvojnega načrtovanja v območju te urbane regije, torej v postopkih regionalnega prostorskega planiranja, usklajenega z regionalnim razvojnim planom. Odločanje na podlagi posamičnih in praviloma medsebojno neusklajenih občinskih prostorskih načrtov je parcialno obravnavanje brez možnosti ocenjevanja posledic ter učinkov na razvoj, na bodoče prometne razmere ter na okolje.

Brez regionalnega prostorskega načrta

Aktualni regionalni prostorski plan za LUR ne obstaja in ne nastaja. Ne obstajajo niti osnovne celovite analize in študije, na podlagi katerih bi mogli vsaj približno predvideti namenom primerne in izvedljive bodoče prometne (in druge infrastrukturne!). Zato ni možno realno ocenjevati posamičnih idej in predlogov, niti ni mogoče ocenjevati vplivov posamičnih predlogov in projektov na okolje. Teža vplivov na okolje je odvisna od okolja, ključni so kumulativni vplivi. Znano ni niti to, kako nameravajo vlada in drugi pristojni poskrbeti za začetek regionalnega prostorskega planiranja, kot ga pravilno narekuje zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).

Tudi če bi pristojni takoj in v skladu z zakonom želeli poskrbeti za začetek strokovnega dobro podprtega regionalnega prostorskega planiranja, bi se morali soočiti z dejstvom, da ne obstajajo več strokovne skupine in organizacije, ki bi bile sposobne brez predhodnih dodatnih usposabljanj začeti pripravljati kakovostne strokovne podlage, nujne za strokovno regionalno prostorsko načrtovanje, kot ga nalaga zakon.

Prostorsko načrtovanje se je praktično ukinilo po letu 2004. Izpad z zakonom predpisanega strokovnega regionalnega prostorskega načrtovanja v Sloveniji traja praktično že dvajset let. Specializirane strokovne skupine so se razformirale ali pa so se preusmerile na druga dela, ker so odvisne od naročil. Občine so se razdrobile z nekdanjih 65 na več kot 200: Mestna občina Ljubljana (MOL) je pred drobitvijo obsegala bistveno večje območje, v katerem je prostorsko planiranje bolj ustrezalo funkcionalnosti MOL v takratnem obsegu. Velik del takratnega MOL danes predstavljajo manjše občine okrog Ljubljane, ki vsaka po svoje ureja razvoj občine, vključno s prostorskim razvojem manjših občin, brez delujočega in učinkovitega mehanizma v podporo politike skladnega razvoja v regiji.

Škoda zaradi neobstoja regionalnih prostorskih planov je večkratna in večplastna. Težave so pri identifikaciji potrebnih projektov, pri utemeljevanju njihove koristnosti, pri ocenjevanju vplivov na okolje itd. V nedogled se podaljšujejo z zakonom in s pravom EU predpisani postopki preverjanja in potrjevanja ustreznosti projektov. Kljub temu celo veliki regionalni in državni projekti pridobijo formalno veljavna pravna dovoljenja, vključno z uporabnimi in obratovalnimi, čeprav na pravno trhlih podlagah, vsaj tudi zaradi neobstoja veljavnih regionalnih prostorskih planov. V času obravnave projektov, ki ne temeljijo na veljavnih regionalnih prostorskih planih, prihaja do ugibanja o konfliktih teh projektov s koncepti drugih posegov v prostor, vključno s preostalo regionalno infrastrukturo. Prihaja do (pogosto upravičenega!) nasprotovanja javnosti, do konfliktov in sodnih postopkov, ki odmikajo začetke gradenj in tudi načrtovano financiranje in črpanje sredstev.

Razlog ni neobstoj regij

Posledica neobstoja prostorskega načrtovanja je na dolgi rok negospodarna raba javnih sredstev za investicije v gospodarsko infrastrukturo. Slovenija ni sposobna hitro identificirati in strokovno utemeljiti pomembnih infrastrukturnih projektov, za katere je mogoče pridobiti financiranje iz evropskih skladov. Težave in zamude nastajajo pri odločanju v okvirih postopkov umeščanja državnih prostorskih načrtov (projektov) v prostor po postopku državnega prostorskega načrtovanja, saj ne obstajajo osnovne informacije o načrtovani bodoči rabi prostora v regiji, v katero država umešča svoj projekt – kot da bi bila tam divjina. Manjka glavna in osnovna podlaga za ocenjevanje posledic vplivov na okolje v regiji.

Regionalno prostorsko načrtovanje je (čeprav v bolj ohlapni obliki) določal že predhodni zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) iz leta 2007. Razlog za odsotnost regionalnega planiranja torej ni pomanjkljivost zakonov. Razlog za odsotnost regionalnega planiranja tudi ni neobstoj regij. Regionalno prostorsko planiranje je mogoče učinkovito urediti in izvajati na podlagi regijskih območij, ki so se formirala zaradi skupnih interesov občin in že obstajajo v regijah za potrebe skladnega regionalnega razvojnega načrtovanja. V Ljubljani je na primer taka regionalna agencija RRA LUR.

PETER ČERNIGOJ