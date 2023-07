#lestvica Najboljše slovenske penine

Slovenske penine so vse bolj cenjene – lani je bila, če verjamemo Decanterju, najboljša Ščurkova penina zero brut. Od leta 2016 pa Decanter nagrajuje s platinastimi in zlatimi odličji predvsem Bjano, njihov brut zero, cuvée prestige extra brut, blanc de noir in rose. Visoko uvršča tudi klet Dveri-Pax, ki je za svoj dp brut in dp šipon dobila zlato, letos pa je zlato pobral tudi Sinefenis blanc de blancs. Da bi preverili na terenu, smo o tem, katere so najboljše slovenske penine, zbrali mnenja ljubiteljev, štirih naših novinarjev ter gostinskih delavcev iz vinoteke Brda, vinoteke Konvin, restavracije JB, restavracije Balthazar, Marine Portorož, Birdia, Čompe, Rožmarina in Ombreja. Dobili smo zanimivo lestvico.