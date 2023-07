Tudi maloštevilni filmi druge tuje produkcije so bili sinhronizirani v italijanščino. Obisk kinematografov se je naslednje leto, po obžičenju mesta, še povečal, saj so se možnosti za prostočasne dejavnosti precej skrčile. Veliko je bilo tudi športnih prireditev. Najbolj so bile obiskane nogometne tekme, za katere so prodali več vstopnic, kot jih danes na stadionu v Stožicah proda aktualni državni prvak Olimpija Ljubljana, čeprav je res, da je bilo med obiskovalci tekem tudi veliko italijanskih vojakov. Delovanje nekaterih športnih klubov je bilo po okupaciji prilagojeno novim razmeram in tudi število športnih klubov ter disciplin se je precej skrčilo. Zelo številčna in dobro obiskana so bila na primer tekmovanja v namiznem tenisu, ki so mu takrat rekli table-tenis. Skoraj neokrnjeno so vadili in tekmovali tudi atleti in plavalci. Plavanje je med poletnimi počitnicami nasploh veljalo za najbolj priljubljeno obliko rekreacije in druženja Ljubljančanov. Zatem, ko so Italijani v začetku leta 1942 prestolnico ljubljanske pokrajine obdali z bunkerji in bodečo žico, niso več mogli do svojih priljubljenih kopališč ob Savi in so se v sili namakali kar v precej onesnaženi Ljubljanici. Najraje na Špici in Livadi.

Začetek prave kopalne sezone

Ljubljana, 14. julija. Letos so meščani dolgo tožili, da je vreme prehladno za poletje ter da se ne začne prava poletna vročina. Zdaj so pa lahko zadovoljni z vremenom. Kopalci so imeli včeraj svojo prvo res pravo kopalno nedeljo. Začela se je julijska vročina in včeraj vremena ni pokvarila niti nevihta, tako da so kopalci lahko porabili ves dan.

»Delokrog« naših kopalcev je letos nekoliko ožji. Zdaj ne vozijo več kopalni vlaki na Gorenjsko in kopalci se zbirajo ob Savi le od Ježice navzdol.

Sava pa doslej še ni bila topla in večina kopalcev se je prihajala k nji le sončit. Včeraj so se že mnogi hladili v vodi, ki je bila dovolj topla za prvo kopalno nedeljo. Letos imajo naši kopalci manj izbire tudi zaradi tega, ker ni več starega kopališča v Koleziji. Na tistem kraju bo nastalo novo kopališče mestne občine, moderno, kakor so kazali načrti. Nekateri so mislili, da bo kopališče gotovo že letos, a zadovoljni bomo morali biti, če bo vsaj prihodnje leto. Kolezijsko kopališče je prejšnje čase sprejelo ob nedeljah po več sto kopalcev, čeprav je bilo majhno. Zdaj so si kopalci iz južnega dela mesta morali najti nadomestilo. Izbire nimajo posebne. (…)

Kopalci tudi letos družijo izlete s potovanji k vodi. Čeprav ni kopalnih vlakov. Prejšnja leta se je vozilo dan za dnem več sto meščanov kopat v Medno, Medvode in druge gorenjske kraje, zdaj bomo pa morali najti tudi za kopališča nadomestilo na Dolenjskem. V Višnji gori je lepo kopališče, ki so ga Ljubljančani začeli nekoliko bolj ceniti šele zdaj. Kdor pa ne odpotuje iz Ljubljane iskat kopališč, se mora zadovoljiti z Ljubljanico od Štepanje vasi do Zaloga, čeprav kopanja tam ne moremo priporočati; v Ljubljanico se namreč izteka vsa ljubljanska kanalizacija in fekalij še vedno ne filtrirajo, čeprav so vzdolž reke že gosta naselja.

Naši kopalci letos zelo cenijo Gradaščico od Bokalc navzgor. Mnogi se vozijo kopat celo v Polhov Gradec, tja, kjer se potok imenuje še Božna: ime Gradaščica dobi šele nižje. Največ kopalcev je zdaj vselej, če je le količkaj lepo vreme, ob jezu na Bokalcah.

(…)

Slovenski narod, 14. julija 1941

Mladina odhaja na počitnice

Ljubljana, 19. julija. Šolske počitnice so. Mladina je rešena vseh skrbi, ki so jo trle med šolskim letom. Šolska vrata so zaprta, le na državni realni gimnaziji v Vegovi ulici je tudi še sedaj živo. Tisti dijaki, ki niso uspešno končali razreda, imajo tamkaj ponavljalni tečaj. (…)

Vsak dan odhaja iz mesta po ena ali več študentovskih družbic na počitnice. Letos so jo skoraj vsi mahnili proti Dolenjski, ki doslej še nikdar ni bila tako »obrajtana«, kakor je letos. Letos se bodo marsikomu odprle krasote naše vinorodne Dolenjske. Mnogi so bili pa tudi že prej kar zaljubljeni v dolenjske griče, lepe trate, vinorodne griče. Mnogi Ljubljančani so že dolga leta odhajali na počitnice ob bregove Krke. Vsepovsod si jih mogel srečati: pri Žužemberku so se začele počitniške postojanke, tu in tam si videl bele razpete šatore v krasni dolini Soteske in še dalje ob zeleni, topli Krki proti Kostanjevici. Da, Dolenjska se je marsikomu priljubila. (…)

Tudi letos so jo dijaki mahnili tja doli. Po večini so zajahali svoja kolesa, na hrbte so si zadeli obložene in napolnjene nahrbtnike in hajd v prostost, v naravo. Natančno so preračunali, kam bodo šli, kje bodo postavili šotore, kaj bodo jedli, koliko bodo zapravili. Tudi manj petični so odšli na počitnice. Ti so si naredili pa kar poseben počitniški načrt. Takole so dejali: podnevi bomo pomagali kmetom na polju in travnikih, pa bomo dobili hrano. In hrana je glavna stvar. Tako jim bodo minile počitnice brez kakšnih večjih izdatkov. Ponoči bodo na svežem zraku pod šotori, podnevi bodo delali in si utrjevali telo, ostanek prostega časa pa bodo porabili za kopanje in druga razvedrila.

Slovenski dom, 19. julija 1941

Od sobote do ponedeljka ...

(…) Zelo živahno je bilo včeraj okrog vodnih bregov. Posebno veliko je bilo kopalcev ob bregovih Save od Tomačevega proti severu do Ježice, a nič manj proti zahodu do Jarš. Zabave je bilo na pretek. Kopalci, ki so imeli doslej vsako leto svoje prostore »na oni strani«, so se na tej strani že vživeli in pravijo, da tod ni nič manj prijetno kakor na starih krajih. Veliko je bilo kopalcev tudi na Ljubljanici. Ljudje so se kar nekam zaljubili v Iško. Vsako nedeljo je več kopalcev v izlivu Iške v Ljubljanico. Tudi včeraj jih je bilo tamkaj kakor mravelj. Ljudje, ki so doma na zahodni strani mesta, jo pa najrajše urežejo proti Bokalcam – na jez. Voda tukaj ni bogve kako globoka in tudi veliko je ni, a je kljub temu tam zelo prijetno. Lepa igrišča so si kopalci priredili in so se prijetno zabavali do mraka. (…)

Slovenski dom, 21. julija 1941

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib