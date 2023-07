Pod »made in Yu« v Južno Korejo

K pisanju zapoznele reportaže o tem, kako smo prvič že v 80. letih odkrivali Južno Korejo, me je spodbudilo potovanje ministrice za zunanje zadeve in ministra za gospodarstvo v Seul, kjer sta še uradno odprla naše veleposlaništvo. Poleg pogovorov s tamkajšnjimi premierjem, zunanjim in gospodarskim ministrom so skupaj z gospodarsko delegacijo obiskali tudi predstavitev slovenskih podjetij na uvoznem sejmu Korea Import Fair Trade.