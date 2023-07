Prilika o himni in parku

Vsaka država, vsak narod ima svojo himno. Veliko jih govori o bitkah, nekatere častijo zastavo, druge slavijo pomembne posameznike, najde se tudi kakšna, ki v ospredje postavlja jezik, nekaj jih je celo brez besedila. Med vsem mnoštvom domoljubja in nacionalnega ponosa se sramežljivo skriva Zdravljica, edina državna himna na svetu, ki v besedilu poudarja mirno sosedsko sobivanje in časti prijateljstvo. Zdaj bo tudi edina himna na svetu, ki bo dobila svoj park. Tako nekako sem razmišljal na jesen lanskega leta, ko sem se sprehajal po gorenjski prestolnici in nizdol po Prešernovem gaju zagledal gradbišče. Ob njegovem robu je na leseni drog pritrjena tabla izdajala, da za ograjo delavci urejajo Park slovenske himne.