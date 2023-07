#intervju Anita Caruso: Starejših nas je četrtina prebivalstva, a smo pomembni le pred volitvami

Od marca letos vodi društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost, ki obstaja od leta 2018. Po poklicu je pravnica in ekonomistka, je upokojenka, ki je načrtovala, da se bo njeno življenje nadaljevalo med vinogradi v Gorjancih. A ko so jo povabili v društvo, je povabilo sprejela kot osebno odgovornost do družbe in funkcijo predsednice opravlja kot prostovoljka.