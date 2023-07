#intervju Metka Dariš, direktorica Kinodvora: Kinu se ni treba bati prihodnosti

Letos je za Kinodvor pomembno, simbolno leto, praznuje namreč tri obletnice: stoletnico delovanja kina na Kolodvorski, dvajset let art kina ter petnajst let Javnega zavoda Kinodvor in s tem delovanja Mestnega kina Kinodvor. Kinodvorana na Kolodvorski je imela v svoji zgodovini že več podob, različne identitete, pa tudi imena. Najprej so na tej lokaciji leta 1923 slovesno odprli Kino Ljubljanski dvor, ki se je sredi tridesetih let preimenoval v Kino Sloga, kjer so lastniki, sicer zadnji med ljubljanskimi kini, leta 1933 kupili opremo za zvočni film. Dobra tri desetletja pozneje je Sloga postala erotični kino in to ostala, dokler ni leta 1992 na isti lokaciji nastal Kino Dvor in nazadnje današnji Mestni kino Kinodvor, ki je tudi član Art kino mreže Slovenije in dejaven v mednarodnem mreženju.