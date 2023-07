Slovenija in Nato: O kuri in jajcu

Ko sem po Natovem vrhu prebiral svetovne ocene in analize, je mojo pozornost pritegnila ocena International Committee of the Fourth International (ICFI). Na njihovi spletni strani so 12. julija objavili oceno, po kateri Nato v Vilni razgrinja načrte za globalno dominacijo. Takole pravijo v uvodu: »Deklaracija, sprejeta v začetku tedna s strani šefov držav in vlad 31 Natovih članic v Vilni v Litvi, je načrt za globalno vojno. Samo manjši del 24 strani dolgega dokumenta se ukvarja z osrednjo temo – vojno v Ukrajini. V drugem Nato deklarira svoje namene, da vsili svojo voljo celotnemu svetu. Komaj kateri kontinent in regija sta izpuščena, kar Natov dokument imenuje '360-stopinjski pristop'.«