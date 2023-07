Sneguljčica in sedem veličastnih

Ni me šokirala novica, da je kot najnovejša žrtev okrutnega terorja politične korektnosti na koncu padla tudi nesrečna Sneguljčica – šokirala me je ugotovitev, da je padla šele zdaj. Človek bi namreč pričakoval, da je Sneguljčica z vsemi svojimi sedmimi palčki kot skupek klišejev in družbenih stereotipov padla že zdavnaj, med prvimi. Če bi kdo danes na primer umetni inteligenci dal nalogo, da si izmisli otroško zgodbo, v katero bo stlačila vsak posamezni seksualni, spolni, razredni in socialni stereotip, bi računalnik brez dvoma postregel s Sneguljčico, v angleščini Snow White, torej belo privilegirano žensko, princeso visokega stanu, ki se, pregnana iz svojega območja udobja, skriva po gozdu. Na koncu jo reši sedem palčkov, rudarjev iz bližnjega rudnika, torej sedem oseb nižje rasti, nižjega porekla in nižjega družbenega statusa.