Mesto dreves se spreminja v betonsko džunglo

V nekaj zadnjih letih smo se prebivalci evropskih mest znašli sredi razbeljenih betonskih mestnih površin in mrzlično iskali zavetje košatih dreves in mestnih gozdov, bližino rek, ribnikov in jezer. Spoznanje, da nam vroča poletja z močnimi neurji – posledica podnebnih sprememb – drastično spreminjajo življenje, nam le počasi kaplja v zavest, vendar bi nas neznosna vročina morala spodbuditi tudi k razmisleku o ozelenjevanju mest. Navsezadnje, kadar govorimo o koristnosti zelenih in vodnih površin v mestu, govorimo o dobro premišljenem urbanizmu in prostorskem načrtovanju.