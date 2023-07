Da bi jih strela!

V torek zgodaj popoldne sva s kolegico Mojco, ki je bila tisti dan zadolžena za spremljanje posledic podnebnih sprememb, nejeverno strmela skozi okno v nočno Ljubljano, ki jo je bičal naliv s točo. Moji za tedne z neurji standardni opazki »Madona, v kakšnih norih časih živimo!« je sledila Mojčina analitična pripomba: »Glej, vsakič ko gre Primož na dopust, je tako, lani sem pisala o požarih, letos pišem o neurjih. Če bi lani lilo, kot lije letos, ne bi bilo požarov na Krasu.« (Primož je, mimogrede, urednik črne kronike oziroma urednik za katastrofe.) In res, od zadnjega dopusta urednika za katastrofe je minilo leto dni, tiskani in spletni Dnevnik pa smo polnili z reportažami s Krasa. Kaj se je zgodilo v tem času, kaj smo ukrenili, da bi sebe in svoje premoženje zavarovali pred vremenskimi ujmami?