Ugotovil je, da so njegovi rojaki pripravljeni poskrbeti za okolje, tudi za vodne vire, ki bodo v prihodnjih letih še pridobili pomen, le spodbuditi jih je treba k temu. Zato si je zadal nalogo poskusiti za očiščenje indijskih jezer navdušiti ljudi po vsej državi. Z nevladno organizacijo Okoljevarstvena fundacija Indije zadnjih trinajst let novači prostovoljce po šolah in pripravlja seminarje o zaščiti okolja. Več kot 80.000 prostovoljcev je dvajset zaposlenih v fundaciji, ki se financira z donacijami filantropov, že uspelo prepričati o čiščenju jezer v skupno 15 indijskih zveznih državah. Doslej so jih očistili že 195. »Jezera v Indiji so onesnažena predvsem zaradi odlaganja trdih, tekočih in gradbenih odpadkov,« razlaga Krishnamurthy. Njegov cilj je, da čez dve leti svojo organizacijo razširi v vse zvezne indijske države in ustanovi podružnice tudi zunaj indijskih meja – v Bangladešu, Butanu in na Šrilanki.