Motomura ni bil prvi Japonec, ki se je pridružil ukrajinski vojski. Osem njegovih rojakov se že dlje časa bori na frontni črti proti ruski vojski. V gruzijsko legijo je bil sprejet šele po več obiskih Ukrajine. Preden so ga nedavno sprejeli v mednarodne enote, je pomagal razdeljevati pomoč beguncem. »Obrambo države jemljem zelo resno. Čeprav so Ukrajinci druge nacionalnosti, se močno trudijo, da bi obranili svojo državo,« je motivacijo za svoj odhod v Ukrajino pojasnjeval Motomura. Lastnika enega od igralnih salonov v Tokiu so podprli številni pripadniki japonskih varnostnih sil, sam pa je spodbudil tudi vsaj enega rojaka, da se bo podobno kot on podal v ukrajinsko vojsko. Ker je v Ukrajino prišel brez vojaškega predznanja, ga je čakala kopica usposabljanja. Po treh mesecih v ukrajinski vojski ugotavlja, da ga domačini sprejemajo in so veseli, da jim tudi tujci prihajajo pomagat v njihovem boju za osvoboditev države.