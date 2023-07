Vprašanje prisilno izginulih se je po dvanajstih letih trajajoči sirski državljanski vojni sicer znašlo med obrobnimi temami, a je vendarle izredno pomembno za tisoče družin v Siriji. Tudi Helmi je bil eden izmed tistih Sircev, ki jih je režim preganjal in zaprl v ječo. V njej je prebil skoraj tri leta, in to zato, ker je pomagal pri medicinski oskrbi protestnikov. Doletela ga je podobna usoda kot njegovega prijatelja Islama zgolj štiri mesece po začetku upora, ko se je za njim izgubila vsakršna sled. Tako kot je sam nenehno upal, da bo dobil Islamov klic, je tudi njegova družina čakala, kdaj jih bo poklical. Potem ko je sam preživel dobra tri leta po devetih sirskih zaporih in na lastni koži izkusil mučenje varnostnih sil, je s pomočjo prihrankov družine spet čudežno pristal na prostosti. Šele tri leta pozneje je izvedel, da je bil Islam ubit. Helmi je nato pobegnil na turški jug, kjer je s somišljeniki ustanovil organizacijo Ta'afi, s katero pomaga žrtvam nasilnih izginotij. Preživele teh izginotij spodbuja, da pomagajo drugim žrtvam in tako pripomorejo k spremembam v Siriji.