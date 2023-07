V sredo zgodaj zjutraj je na tovorni ladji Fremantle Highway, ki prevaža 2,857 avtomobilov (vključujoč mercedese in BMW-je), izbruhnil požar. Ladja, ki pluje pod panamsko zastavo, se nahaja približno 27 navtičnih milj oziroma 50 kilometrov severno od nizozemskega otoka Ameland. Bila je na poti iz nemškega pristanišča Bremerhaven do egiptovskega Port Said, ko naj bi se vnelo eno od 25 električnih vozil na krovu. »Posadka je skušala sama pogasiti požar, a ji to ni uspelo. Žal je ena oseba umrla, več drugih pa je poškodovanih,« so v izjavi za javnost sporočili iz nizozemske obalne straže. V času nesreče je bilo na krovu 23 članov posadke z indijskim državljanstvom: sedem mornarjev je pred ognjem pobegnilo s skokom v morje, ostale so rešili s helikopterjem. Šestnajst poškodovanih so zaradi težav z dihanjem, lažjih opeklin in zlomljenih kosti oskrbeli v bolnišnici, življenje nobenega pa ni ogroženo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gorelo bi lahko še več dni

Na kraj so poslali posebno ekipo gasilcev iz Rotterdama, ki so jo na goreče plovilo nameravali spustiti iz helikopterja. A se je ogenj tako hitro razplamtel, da so morali zaradi nevarnosti to možnost opustiti. Reševalnim skupinam je uspelo iz daljave požar omejiti, ne pa tudi toliko pogasiti, da bi se lahko kdo vkrcal na dvesto metrov dolgo in 18,5 tisoč ton težko ladjo. Okoli nje pluje več manjših ladij, s katerih skušajo pogasiti požar. Dim se še vedno dviga visoko v zrak, gorelo bi lahko še nekaj dni. Po najbolj črnem scenariju bo Fremantle Highway potonila, kar bi lahko povzročilo okoljsko katastrofo. »Pripravljamo se na vse možne izide te situacije,« je za ameriško tiskovno agencijo AP potrdila predstavnica nizozemske obalne straže Lea Versteeg in dodala, da je gašenje požara električnih avtomobilov še posebno zahtevno. Požare na električnih vozilih je zaradi litij-ionskih baterij težje gasiti, mnogokrat pa se vžgejo še enkrat. Za gašenje je potrebnih tudi do 150 tisoč litrov vode, medtem ko je za gašenje klasičnih avtov potrebnih le med dva in štiri tisoč litri vode. Gasilci za to potrebujejo specializirano opremo.

Vsi sicer upajo, da jim bo ogenj uspelo čim prej pogasiti ali pa da bo izzvenel sam. Šele takrat bodo ladjo lahko odpeljali nekam na varno. Trenutno so jo uspeli s kablom privezati na vlačilec, da je ne bi odneslo na kakšno od pomembnih plovnih poti. Iz japonskega podjetja Shoei Kisen Kaisha, ki ima ladjo v lasti, so sporočili, da zaenkrat še nimajo nikakršnih poročil o morebitnem onesnaženju morja z nafto. Dodali so, da sodelujejo z lokalno obalno stražo in reševalnimi ekipami. »Družini umrlega mornarja izrekamo sožalje. Zaenkrat še ne vemo, kaj je bil vzrok njegove smrti,« so zaključili. V pripravljenosti na pomoč so tudi nemški reševalci z ladjami in osebjem.

Pokopališče na dnu Atlantika

To je le še ena v nizu nesreč tovornih ladij zadnja leta. Marca lani je v razburkanem morju Atlantika potonila tovorna ladja Felicity Ace, ki je dva tedna prej zagorela v bližini Azorskih otokov. Prevažala je skoraj štiri tisoč avtomobilov, med drugim porscheje, audije, bentleyje in lamborghinije. Leta 2019 je zagorela in potonila ladja Grande America, z njo pa več kot dva tisoč avtomobilov, vključno z audiji in porscheji. Takšne nesreče drastično vplivajo na avtomobilsko industrijo, ki se že nekaj časa spopada s kadrovskimi težavami, povezanimi s pandemijo covidom-19, in svetovnim pomanjkanjem čipov. Še bolj pa na okolje.