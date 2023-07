»Z nastopom sem zadovoljna, a moram priznati, da sem si želela še malo hitrejši čas. Že zjutraj sem bila tako hitra in seveda sem si želela tudi finale. A zdaj grem z dvignjeno glavo naprej, saj me jutri čaka še nastop na 50 m prosto,« je po polfinalu povedala 23-letna plavalka Olimpije, ki je imela tudi malce nesreče, saj ob prihodu v cilj ni prišla povsem 100-odstotno na zaključek. Najhitrejša v polfinalu je bila svetovna rekorderka in branilka naslova Švedinja Sarah Sjöström s 24,74.

V soboto bo Neža Klančar nastopila v kvalifikacijah na 50 m prosto, kjer bo lovila olimpijsko normo 24,70, Tara Vovk pa bo plavala na 50 m prsno.

Mollie O'Callaghan prva s krono na 100 in 200 m prosto, rekord Qina

Avstralka Mollie O'Callaghan je prva plavalka v zgodovini, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato kolajno na 100 in 200 m prosto. Devetnajstletnica je danes slavila na krajši razdalji z 52,16. Kitajec Qin Haiyang je z 2:05,48 poskrbel za nov svetovni rekord na 200 m prsno.

»Na prvenstvo sem res prišla uživat in se zabavat, zdaj sem prvakinja na 100 in 200 m prosto. Ne bom lagala. Občutek je nekako čuden. Sama sploh nisem vedela, da to pred mano še ni uspelo nobeni plavalki. Navdušena sem,« je po dvojni kroni dejala avstralska najstnica, ki ima v zbirki iz Fukuoke zdaj že štiri zlata odličja, saj je bila tudi članica avstralskih štafet na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto. Na stopničke sta se na 100 m prosto uvrstili še olimpijska podprvakinja Siobhan Haughey iz Hongkonga z 52,49 in Nizozemka Marrit Steenbergen z 52,71. Malo razočaranje je peto mesto avstralske olimpijske prvakinje Emme McKeon.

Kitajec Qin Haiyang pa je na 200 m prsno zmagal z novim svetovnim rekordom 2:05,48. Lani dosežen rekord Avstralca Zaca Stubblety-Cooka je popravil za 47 stotink sekunde in prav Avstralec je bil z 2:06,40 tisti, ki je osvojil srebro, Američan Matt Fallon je bil z 2:07,74 bronast. »Seveda sem zadovoljen. Ampak to niso moje sanje. Moje sanje so 100 m prsno, «je po tekmi za prireditelje povedal 24-letni Kitajec, ki je na Japonskem osvojil že zlati kolajni na 50 in 100 m prsno. In Kitajec je prav na krajših razdaljah lovil rekord Britanca Adama Peatyja in takrat po zmagi namignil na sanjske cilje in rekord.

Žensko tekmo na 200 m prsno je dobila južnoafriška olimpijska prvakinja Tatjana Schoenmaker z 2:20,80, srebrna na 100-metrski razdalji. Druga je bila Američanka Lilly King z 2:21,23 in tretja Nizozemka Tes Schouten z 2:21,63. Madžarski je zlato na 200 m hrbtno priplaval Hubert Kos z 1:54,14. Natančno sedem desetink je zaostal Američan Ryan Murphy, že 1,2 sekunde Švicar Roman Mityukov.

V moški štafeti na 4 x 200 m prosto so se veselili Britanci, ki so s 6:59,08 vsega pol sekunde zaostali za svetovnim rekordom ZDA iz leta 2009 in obdobja visokotehnoloških kopalk, pred dolžniki tega tekmovanja Američani in Avstralci.

Zlato za Nizozemsko po 32 letih

Fukuoka, 28. julija - Nizozemske vaterpolistke so na svetovnem prvenstvu v Fukuoki osvojile naslov prvakinj, potem ko so v finalu s 17:16 (4:3, 2:3, 3:1, 3:5, 5:4) premagale Španke. Po veliki drami se je tekma končala z 12:12, tako da so odločale petmetrovke, v katerih so se izkazale Nizozemke.

V zmagovalni vrsti sta bili najbolj učinkoviti Brigitte Sleeking in Simone van de Kraats s po tremi zadetki, prva strelka Španije pa je bila s petimi zadetki Judith Forca Ariza.

Za Nizozemsko je to drugo svetovno zlato po zmagi leta 1991, medtem ko je Španija ostala pri enem zlatu iz leta 2013 in osvojila tretje srebro.

Na tekmi za tretje mesto je Italija premagala Avstralijo s 16:14 (5:4, 5:6, 3:1, 3:3).