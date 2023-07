Čeprav se je največje evropsko gospodarstvo izvilo iz recesije, je rezultat - gre za prvo oceno - vseeno slabši od napovedi analitikov, ki so po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakovali 0,3-odstotno rast BDP. Destatis je ob tem popravil podatke za prvo letošnje četrtletje in zadnje lansko. V prvih treh mesecih leta je bil padec BDP 0,1- in ne 0,3-odstoten, v zadnjem lanskem pa 0,4- in ne 0,5-odstoten.

»Nemčija je očitno ujeta v območju med stagnacijo in recesijo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Carsten Brzeski iz ING bank. Jens-Oliver Niklasch iz LBBW bank pa je poudaril, da obeti kažejo na ponoven zdrs v recesijo.

Tudi mnoge druge napovedi za celotno leto večinoma predvidevajo rahlo krčenje nemškega gospodarstva. Po napovedih nemške centralne banke bo BDP upadel za 0,3 odstotka, enak rezultat so napovedali ekonomisti Mednarodnega denarnega sklada.

Nemška inflacija julija upadla na 6,2 odstotka

Letna stopnja inflacije v Nemčiji se je julija v primerjavi z junijem po prvi oceni znižala za 0,2 odstotne točke na 6,2 odstotka, je danes objavil državni statistični urad Destatis. Kot ocenjujejo analitiki, zniževanje poteka prepočasi, občutne pospešitve pa ni pričakovati pred septembrom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

K znižanju nemške inflacije so julija najbolj pripomogle nižje cene energentov, medtem ko cene hrane še naprej rastejo. Julija so se v medletni primerjavi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zvišale za 11 odstotkov. »Inflacija nadaljuje trend upadanja, a po mučno počasni stopnji,« je ocenila glavna ekonomistka pri banki KFW Fritzi Köhler-Geib.

Nemčija lani z rekordnim javnim dolgom

Skupni javni dolg Nemčije je konec lanskega leta dosegel rekordnih 2368 milijard evrov, kar je dva odstotka oz. 47,1 milijarde evrov več kot konec leta prej. To je pomenilo 28.164 evrov na prebivalca oziroma 244 evrov na prebivalca več kot predlani, je danes objavil nemški zvezni statistični urad.

Dolg so povečale zvezna država in občine, medtem ko so zvezne dežele in socialne blagajne svoj dolg zmanjšale, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Dolg zvezne države je znašal 1620,4 milijarde evrov, kar je 4,6 odstotka več kot leto prej. Na prebivalca to pomeni 19.272 evrov (leta 2021 je znašal 18.627 evrov).

Na drugi strani se je dolg 16 zveznih dežel znižal za pet odstotkov in dosegel 606,9 milijarde evrov oziroma 7218 evrov na prebivalca (leta 2021 7681 evrov). Najvišji dolg so imele dežele Bremen s 33.264 evrov (2021: 53.834 evrov), Hamburg s 17.731 evrov (2021: 19.106 evrov) in Berlin s 16.564 evrov (2021: 16.897 evrov) na prebivalca,

Dolg občin in občinskih zvez je bil s 140,8 milijarde evrov za 5,1 odstotka večji kot predlani, na prebivalca je znašal 1809 evrov, potem ko je predlani 1740 evrov. Dolg socialnih blagajn je bil z 22 milijonov evrov za 51,7 odstotka nižji kot predlani; na prebivalca je znaša 0,26 evra (leta 2021 0,54 evra).