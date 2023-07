Britansko obrambno ministrstvo je sprožilo preiskavo, ker je bilo »manjše število« elektronskih sporočil, namenjenih Pentagonu, zaradi nenamerne izpustitve črke »i« v elektronskem naslovu poslano Maliju.

Britanski uradniki so namreč sporočila pošiljali na naslove, ki so se zaključili z internetno domeno.ml zahodnoafriške države in ne z domeno.mil, ki jo uporablja ameriška vojska.

»Prepričani smo, da sporočila niso vsebovala nobenih informacij, ki bi lahko ogrozile naše delovanje ali podatke. Vse občutljive informacije se izmenjujejo v sistemih, ki so zasnovani tako, da je tveganje čim manjše,« je ob tem povedal predstavnik britanskega ministrstva.

V Mali poslali zemljevide in fotografije oporišč

Minuli teden se je izkazalo, da je do enake pomote prišlo tudi v ZDA, zaradi česar je v Mali prispelo na milijone elektronskih sporočil ameriške vojske. Ta so med drugim vsebovala urnik načelnika generalštaba, zdravstvene in davčne podatke osebja, ter zemljevide in fotografije oporišč, je poročal britanski časnik The Times.

Zahodnoafriška država Mali je nekdanja francoska kolonija s približno 21 milijoni prebivalcev in velja za politično izjemno nestabilno državo, ki je od leta 2012 doživela tri vojaške udare. Od zadnjega državnega udara maja 2021 je na oblasti vojaška prehodna vlada.

Vojaški režim je med drugim prekinil obrambno sodelovanje z nekdanjo kolonialno silo Francijo, do konca leta pa naj bi državo zapustila mirovna misija ZN Minusma. Medtem oblasti v Maliju krepijo odnose z Rusijo - v državi so aktivni tudi pripadniki najemniške skupine Wagner, ki vojski v Maliju pomagajo pri boju s skrajnimi islamisti.