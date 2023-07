V Italiji je za nadomestno materinstvo zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let zapora ter denarna kazen od 600.000 do milijona evrov. Po novem bi to prepoved razširili tudi na tiste, ki dobijo otroke preko nadomestnih mater v tujini, tudi če je nadomestno materinstvo v drugi državi zakonito.

V Italiji je nadomestno materinstvo nezakonito od leta 2004, pod desničarsko vlado premierke Giorgie Meloni, ki se je sama označila za »krščansko mater« in na lanskih septembrskih volitvah zmagala z nacionalistično kampanjo ter poudarjanjem tradicionalnih družinskih vrednot, pa je to vprašanje postalo vroča tema.

Poslanka njene stranke Bratje Italije Elisabetta Gardini je v razpravi v parlamentu obsodila nadomestno materinstvo kot »maternico za najem«, ki »žali dostojanstvo žensk in tepta pravice otrok«. V stranki premierke Meloni poudarjajo, da je nadomestno materinstvo »hujše od pedofilije«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nadomestno materinstvo dovojeno v ZDA in Kanadi

Italijani, ki si to lahko privoščijo, so doslej lahko dobili otroke s potovanji v države, kjer je nadomestno materinstvo dovoljeno, na primer v ZDA ali Kanado. Mediji poročajo, da gre v veliki večini za heteroseksualne pare, ki sami iz različnih vzrokov ne morejo imeti otrok.

Predlog je sprožil zaskrbljenost tudi med aktivisti LGBTQ, ki vse od nastopa vlade pod vodstvom Meloni opozarjajo na krčenje državljanskih pravic. Vprašanje je sicer del širše problematike; Italija namreč nima zakona, ki bi priznaval otroke istospolnih parov, poroča AFP.

Ker na tem področju ni bilo jasne politike, so nekatera mesta, vključno z Milanom, Torinom in Padovo, registrirala tudi otroke istospolnih parov, spočete v tujini z nadomestnim materinstvom, dokler direktiva ministrstva za notranje zadeve tega aprila letos ni prepovedala. Po tej direktivi so nekateri starši opozorili, da so njihova imena izbrisana iz registrov, kar je povzročilo zgroženost in številne birokratske zaplete.