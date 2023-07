Dim na vlaku

Najstarejši prebivalci Slovenije še pomnijo, kakšni vlaki so nekoč vozili pri nas. Iz njih se je na veliko kadilo, ob potegu ročice so bile lokomotive glasne. »Ču-ču« je odzvanjalo iz daljave. Slišalo se jih je prej kot videlo. Parne lokomotive so s slovenskih tirov umaknili v poznih 70. letih, čeprav so hitrosti novodobnih vlakov še vedno primerljive s tistimi. Poln dima pa je bil te dni tudi vlak, ki se je ustavil blizu Kanala. Sprožil se je požarni alarm in sicer zaradi kajenja 43-letnika s Kitajske. Kaj si je gospod predstavljal, ni znano, bo pa plačal dve kazni. Zaradi kajenja in zaradi povzročitve zamude vlaka. Te sicer niso redke niti v tujini (čeprav veliko bolj kot pri nas!). Pred kratkim je za eno poskrbela pariška kosmatinka, ki je pobegnila svoji skrbnici in se skrila pod vlak. V iskanju mačke so na postaji odklopili elektriko, po enournem lovu pa so jo našli. Tudi ona bo morala plačati kazen.

Moteča napihljiva igrala

Policisti, gasilci in (gorski) reševalci imajo te dni obilico dela tudi s turisti. Največ sicer v gorah, kamor se nadebudni pohodniki odpravljajo tudi v neprimernem vremenu in slabo opremljeni. A jim dela ne zmanjka niti v dolini. Pred dnevi so se tako na šobčevem bajerju ukvarjali s 57-letnikom, ki so ga večkrat opozorili, da skoki z napihljivih igral v vodo niso dovoljeni. Gospod je ignoriral tudi reševalca iz vode in njegova opozorila s piščalko. Skočil je v vodo in se poškodoval po glavi. Na pomoč so mu priskočili gasilci in reševalec, pa tudi zdravnica. S plavajočimi igrali na vodi imajo delo tudi na Velenjskem jezeru, kjer so se z nožem nanje spravili zaenkrat še neznani storilci. Vandali so v noči na ponedeljek porezali igrala in poskrbeli za začasno zaprtje vodnega parka. Uničili so štiri ključna igrala, pristojne in domačine pa zelo razjezili. Kaj imajo od take objestnosti, nam v uredništvu rubrike ni jasno.

Pozor, otrok za volanom

Policisti so v dveh dneh ustavili avtomobila, ki sta ju vozili mladoletni osebi. Najprej so med rednim nadzorom prometa v Čatežu ob Savi ustavili volkswagnovega passata, za volanom katerega je sedel šestnajstletnik brez vozniškega dovoljenja. Avto so zasegli. Še malce mlajši pa je bil dva dni kasneje voznik na Jesenicah. Rosnih trinajst jih je štel, ko ga ustavili policisti in ga pobarali, kaj se gre. A brez skrbi, dragi bralci. Na sovoznikovem sedežu je sedel njegov oče, ki je imel celotno situacijo pod nadzorom! Policisti so zoper njega že sprožili postopek.

Grozil s plašilko

Skrajno neodgovorno v prometu se je obnašal tudi voznik BMW-ja, ki je pred dnevi že okoli osme ure zjutraj divjal po avtocesti proti Postojni. Policiji ga je prijavila ženska v drugem avtu, v katerega se je voznik skoraj zaletel. Oba sta kmalu zapeljala z avtoceste in se po lokalni vozila v smeri Pivke, ko je nevarni voznik skoraj zbil kolesarja. Ustavili so vsi, 37-letni voznik v drugem avtu pa je pristopil do divjaka. Takrat se je začelo. Mladenič, kasneje se je izkazalo, da gre za 21-letnega državljana Kosova, ki živi v Sloveniji, mu je pokazal strašilno pištolo, nato pa sta voznika med seboj še fizično obračunala. Voznik BMW-ja je sprva pobegnil, a se je kmalu vrnil nazaj. Poleg njega sta bili še sopotnici, od katerih je ena zaradi slabosti (pri taki vožnji to niti ni tako nenavadno) potrebovala prvo pomoč. Policisti so v avtu našli imitacijo pištole Beretta, znamke Bruni, plašilko, ki se jo dobi v prosti prodaji. 21-letnik se bo moral zagovarjati na sodišču.

Vijugala po cesti. Peš.

Nemški policisti kar verjeti niso mogli, ko so na eni od glavnih ulic v Hamburgu naleteli na 34-letno opotekajočo se žensko. Na daleč je bilo jasno, da je gospa pod dozo, saj se je močno opotekala, nikakor pa si niso mislili, da bo alkotest ob njenem pihanju skoraj razpadel. Gospa je namreč napihala več ko tri promile alkohola, po šestpasovnici pa se je sprehajala s štiriletno hčerjo. Vsako posebej so popokali v avto in ju odpeljali na varno. Mimogrede – taka doza alkohola je v nekaterih primerih lahko tudi smrtonosna. V tem sicer ne. Očitno je je bila gospa vajena.