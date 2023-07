Po poročanju Variety so bili tisti, ki sodelujejo pri dogodku, že obveščeni o preložitvi, ki pa je uradno sicer še niso napovedali. Vir, ki je seznanjen z načrti, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da novi datum še ni določen.

Stavka hollywoodskih igralcev in scenaristov je prva takšna v filmski industriji po 63 letih. Če bi bila podelitev emmyjev v času stavke, se je zvezdniki ne bi mogli udeležiti, takšen scenarij pa bi bil za televizijsko gledanost katastrofalen. Poleg tega scenaristom v času stavke ni dovoljeno pisanje vsebin za samo prireditev.

Fox, ki bo prenašal letošnjo podelitev nagrad emmy v ZDA, naj bi si prizadeval za preložitev podelitve nagrad do januarja, s čimer bi bilo na voljo več časa za razrešitev stavke.

Televizijska akademija, ki podeljuje nagrade, pa se bolj nagiba k preložitvi za krajše časovno obdobje, saj bi januarska rešitev pomenila, da bi emmyje podelili sredi zgoščene sezone podeljevanja filmskih nagrad v Hollywoodu. Do sedaj niti Fox niti akademija zadeve nista komentirala.

Zahtevajo boljša plačila in pravila glede rabe UI

Stavka v Hollywoodu je prekinila vso tamkajšnjo filmsko in televizijsko produkcijo, razen resničnostnih šovov. Članom igralskega sindikata SAG - AFTRA in združenja scenaristov WGA je tudi prepovedano promoviranje njihovih filmov in serij. Oboji pa zahtevajo boljše plačilo za svoje člane in jasna pravila glede uporabe umetne inteligence.

Letošnje nominirance so objavili v prvi polovici julija, le nekaj ur pred propadom pogovorov med studii in sindikalisti. Drami televizijske mreže HBO Max Nasledstvo in Zadnji med nami sta prejeli največ nominacij za nagrade emmy. Po številu nominacij vodi prva s 27 nominacijami, druga jih ima 24.