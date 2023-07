Slednji ima v ekipi, tako kot drugi igralec iz lige NBA Vlatko čančar, nekoliko drugačen status in je prvi del priprav izpustil. Kot so po tekmi s Kitajsko v Celju sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije, pa se bosta oba slovenska igralca v najmočnejši ligi na svetu soigralcem na treningu pridružila danes.

Na seznamu igralcev, ki ga je selektor Aleksander Sekulić po prvi pripravljalni tekmi sicer že skrajšal, pa je tudi naturalizirani slovenski košarkar Mike Tobey. Ta se bo soigralcem pridružil 7. avgusta, do takrat bo po individualnem programu treniral v ZDA.

Poseben program pa je imel v teh dneh tudi Luka Dončić. Po poročanju nekaterih slovenskih medijev je poletje preživel delavno, v sodelovanju s kondicijskim trenerjem in na treningih pod koši.

Kot zanimivost pa velja omeniti, da je v teh dneh v Ljubljani tudi njegov trener v Dallasu, sloviti Jason Kidd, s katerim so se ljubitelji košarke v prestolnici z veseljem slikali in posnetke objavili na družbenih omrežjih.

V Ljubljani v ekipi ne bo več Mihe Lapornika, Blaža Mahkovica in Urbana Klavžarja. Ob Dončiću in Čančarju tako drugi del priprav začenjajo Jaka Blažič, Saša Ciani, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Aljaž Kunc, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič in Žiga Samar.

Po selitvi ekipe v Ljubljano bo imela Slovenija naslednji tekmovalni preizkus 2. avgusta v Stožicah proti Grčiji. Skupno bodo Slovenci do začetka SP odigrali sedem prijateljskih tekem, zadnjo pred svojimi navijači 8. avgusta proti Hrvaški. Prva tekma na SP jih čaka 26. avgusta proti Venezueli.