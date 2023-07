Za Maribor so se težave začele že pred tekmo, ko je moral zaradi viroze ostati v hotelu branilec Uskoković. Differdange, ki je v lanski sezoni osvojil luksemburški pokal in bil peti v državnem prvenstvu, je v tekmo krenil bolj ambiciozno. Če je v deveti minuti vratar Jug še ubranil strel Nafija, ki je navduševal s preigravanji, je bil v 25. minuti nemočen. Po dolgi podaji je Angolec Castro, ki je bil rojen na Portugalskem, izkoristil telesno moč in zavrtel naivnega Watsona ter žogo mimo Juga spravil v mrežo. Po vodstvu so gostitelji zaigrali disciplinirano v obrambi in neorganizirani gostje so se skozi zgoščeno postavitev prebili šele v zadnji minuti prvega polčasa, ko je francoski vratar Ruffier suvereno ubranil strel Repasa z glavo.

Tudi v drugem polčasu Maribor ni imel prave ideje, kaj storiti z žogo, da bi s hitro in enostavno igro prišel pred gol Differdangeja, ki je bil v obrambi zbran, odločen, fanatičen in bojevit. Luksemburžani so bili enakovreden tekmec, čeprav še niso v tekmovalnem ritmu, saj se bo državno prvenstvo začelo šele 6. avgusta. Vse je kazalo na sramoten poraz Maribora, a ga je znova rešil Jakupović, ki je izid izenačil v 96. minuti z golom iz prostega strela, ko se je sodnikov dodatek že iztekel. To je bil že peti gol Avstrijca v tej sezoni (trije v slovenski ligi in dva v Evropi).

Celje, pri katerem sta zaradi poškodb manjkala nosilca igre v zvezni vrsti Kvesić in Popović, je tekmo z Vitorio pred 2500 gledalci začelo sanjsko. Bobičanec je z volejem pod prečko dosegel gol za vodstvo že po 17 sekundah, kar pa nogometašev Vitorie ni zmedlo, saj so že do polčasa naredili preobrat. Portugalci so namreč takoj prevzeli pobudo in izid izenačili v 25. minuti, ko je s strelom z glavo s 15 metrov zadel Jota Silva, potem ko je bil vratar Obradović slabo postavljen. Deset minut kasneje so gostje s sijajno kombinacijo izigrali naivno obrambo Celjanov, ki jo je zaključil Brazilec Andre Silva. Celjani so bili za pogumno igro v drugem polčasu nagrajeni z izenačenjem v 59. minuti, ko je Matko v gol pospravil odbito žogo vratarja gostov Varela po pravi bombi Bobičanca s 25 metrov. Če so domači navijači upali vsaj na remi, pa so gostje do konca rutinirano dosegli dva gola za zmago, potem ko so bili Celjani neodločni, žoga pa se je odbijala. Strelca za goste sta bila Amaro v 71. in Noguerira deset minut kasneje. Potem ko so Celjani dvakrat stresli okvir gola (Bobičanec, Kouter), je tretji gol za gostitelje v 96. minuti dosegel Edmilson. Gledalci so videli atraktivno tekmo s sedmimi goli, trikrat se je stresel tudi okvir gola. Če bi bili Celjani bolj zbrani in učinkovitejši, bi imeli boljše izhodišče za povratno tekmo v Guimaraesu in možnosti za napredovanje.