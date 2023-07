Trener Olimpije Joao Henriques je ostal zvest tradiciji in je na igrišče še na tretji evropski tekmi poslal enako začetno enajsterico, ki je bila enakovredna favoriziranim gostiteljem. Ljubljančani so že prvi nevarnejši napad spremenili v nepričakovano vodstvo, ko je v 14. minuti zadel kapetan Timi Max Elšnik s pravim projektilom s 25 metrov. »Žoge, s katerimi igra Ludogorec, so specifične. Adidasove so povsem drugačne od znamke Nike, s katerimi igramo v Slovenji. So izjemno lahke, zato je niti ni treba udariti na vso moč, pa leti kot raketa in je nepredvidljiva za vratarje. Že pred tekmo smo se pogovarjali, da moramo čim več streljati z razdalje,« je najlepši trenutek tekme opisal strelec vodilnega gola Timi Max Elšnik.

Nepotrebni napaki Ratnika in Muhamedbegovića

Čeprav je bolgarski reprezentant Kiril Despodov stresel prečko iz prostega strela, je Olimpija tekmeca uspešno držala daleč od gola Matevža Vidovška, nato pa naredila napako v zaključku prvega polčasa. Marcelu Ratniku je spodrsnilo, njegov partner v štoperskem paru Ahmet Muhamedbegović je tudi slabo reagiral in Dominik Jankov, eden izmed dveh Bolgarov v začetni enajsterici, je s strelom iz bližine izid izenačil. »Glede na predstavo bi si ob odmoru zaslužili prednost. Izenačenje je malo pokvarilo soliden vtis, a takšen pač je nogomet,« je izpostavil trener Olimpije Joao Henriques.

V drugem polčasu je Olimpija tudi veliko trpela. Ljubljančani so ob nezanesljivosti in neodločnosti »štoperjev« Ratnika in Muhamedbegovića naredili nekaj velikih napak, vendar so po zaslugi razpoloženega vratarja Vidovška mrežo ohranili nedotaknjeno. Gostje so imeli nekaj priložnosti v protinapadih, vendar so bili ob zaključnih strelih premalo natančni in zbrani. »Izid 1:1 je pravičen. Odigrali smo zelo dobro tekmo in mnoge presenetili. Ogrožali smo vrata nasprotnika, hitro dosegli lep gol, iskali nov zadetek tudi po izenačenju. Doma bomo skušali biti še boljši. Ludogorec ostaja favorit, a naš adut bo podpora zvestih navijačev,« je bil navdušen 50-letni Henriques, ki bo moral hitro izboljšati igro v obrambi. Olimpija je na vseh dosedanjih štirih tekmovalnih tekmah prejela gol. Težava je tudi neučinkovitost v napadu, kjer manjka pravi golgeter (Nukiću in Sešlarju očitno primanjkuje hitrosti za igro po globini), pa tudi rezerve s klopi po vstopu v igro še ne prinašajo velike dodatne vrednosti.

Kapetan Elšnik je bil gonilna sila ekipe. Z bojevito predstavo si je še dvignil ceno za prestop v tujino. »Zadovoljen sem, da smo bili enakovredni, da nismo popustili pod pritiskom in pokazali zrelost, ko smo bili na igrišču pametni in tudi s kakšnim zaigranim prekrškom ukradli 15, 20 sekund, da smo umirili ritem igre, ko je tekmec pritiskal. Dobro smo prestali prvi pravi test in sem samozavesten, da v Ljubljani lahko iztržimo zmago. Upam, da bodo Stožice v torek pokale po šivih. Čaka nas največja tekma v zgodovini Olimpije, saj bi se z zmago prvič uvrstili v skupinski del evropskih tekmovanj,« je izpostavil Elšnik. Če bi Ljubljančani izločili Ludogorec, bi si že po dveh evropskih preizkušnjah zagotovili nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige in s tem dolgo evropsko jesen.

Trener Ludogorca Petev: Olimpija z izjemno gola ni storila nič

Skupinski del je minimalen cilj Ludogorca, ki je pokazal manj od pričakovanj. V Ljubljani bo zanesljivo igral bolje, kot je doma v Razgradu. »Napake so nas stale zmago. Olimpija z izjemno gola ni storila absolutno nič. Igrali smo pod svojo ravnjo. Zlasti prvih 20 minut. Potem smo imeli tri, štiri velike priložnosti. Nismo bili prepričljivi in dvoboj je še povsem odprt. Moramo biti bolj kombinatorni,« je poudaril trener Ludogorca Ivajlo Petev.

Izidi prvih tekem drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov: HJK (Fin) – Molde (Nor) 1:0, Žalgiris (Lit) – Galatasaray (Tur) 2:2, Dinamo Zagreb (Hrv) – Astana (Kaz) 4:0, Dnipro (Ukr) – Panathinakos (Grč) 1:3 (prvi gol za goste je dosegel Šporar), Servette (Švi) – Genk (Bel) 1:1, Zrinjski (BiH) – Slovan Bratislava (Slk) 0:1, Breidablik (Isl) – Kopenhagen (Dan) 0:2, Aris (Cip) – Bate (Blr) 6:2, Šerif (Mol) – Maccabi Haifa (Izr) 1:0, Rakow (Pol) – Qarabag (Aze) 3:2, Klaksvik (Fer. o.) –​ Hacken (Šve) 0:0, Ludogorec (Bol) – Olimpija (Slo) 1:1.

