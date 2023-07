Vlada podaljšala vedejevstvo Jušića na čelu policije

Ker postopek javnega natečaja še ni končan, je vlada na današnji dopisni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije ponovno imenovala Senada Jušića, in sicer od 24. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja policije, vendar največ za šest mesecev, najdlje do 23. februarja 2024, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.