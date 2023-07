Šolniki skeptični do NPZ-jev v tretjih razredih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje načrtuje uvedbo nacionalnega preverjanja znanja tudi v tretje razrede osnovne šole. Šolniki, s katerimi smo govorili, so do načrtov večinoma skeptični. Večina opozarja, da organizacija in izvedba preverjanja terjata veliko dela, rezultati pa da niso uporabni.