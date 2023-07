Najboljše slovenske teniške igralke so obdobje med Wimbledonom in OP ZDA izkoristile za igranje na peščenih turnirjih, kjer so dosegle nekaj odmevnih uvrstitev, a prav po najvišjih niso posegle. Posebej pester spored je imela Kaja Juvan, ki je v Budimpešti v kvalifikacijah in na glavnem turnirju dosegla štiri zmage, po porazu v četrtfinalu proti kasnejši zmagovalki Rusinji Marii Timofejevi pa je odpotovala v Hamburg, kjer je že naslednji dan igrala kvalifikacije. Dobila je oba dvoboja, se prebila v prvi krog, kjer pa je utrujenost naredila svoje, saj v četrtem zaporednem dvoboju na dveh prizoriščih ni bila kos Estonki Kaji Kanepi.

Napredek Dalile Jakupović

Enega svojih najvidnejših posamičnih dosežkov v zadnjih letih je ta teden dosegla Dalila Jakupović. Slovenska igralka se je v Lozani prebila na glavni turnir, na katerem je bila v uvodnem krogu boljša od Grkinje Valentine Gramatikopulu. Danes je morala v osmini finala z 0:6, 7:5, 3:6 priznati premoč Romunki Ani Bogdan, ki je v odlični formi, saj je v Lozano pripotovala na krilih turnirske zmage v domačem Iasiju. »Dalila je igrala odlično in me je ves čas spravljala v slabo voljo, še posebej, ko v drugem nizu nisem izkoristila treh zaključnih žogic. To dejstvo sem morala odmisliti ter se znova zbrati,« je po dvoboju na osrednjem igrišču priznala Ana Bogdan, ki je bila letos polovično uspešna v pokalu Billie Jean King v Kopru, kjer je premagala Kajo Juvan in izgubila s Tamaro Zidanšek.

Najbolje od Slovenk gre v tem tednu Tamari Zidanšek (133. na svetu), ki prav tako tekmuje v Lozani, kjer je pred dvema letoma osvojila svoj doslej edini turnir serije WTA med posameznicami. Konjičanka je bila v prvem krogu boljša od Italijanke Lucie Bronzetti (69.) s 6:2, 6:4, dvoboj pa je zaradi dežja trajal dva dni. Danes je bila po slabih dveh urah s 6:3, 7:5 boljša od Španke Sare Sorribes Tormo (87.) ter se po daljšem času uvrstila v četrtfinale turnirja serije WTA. Slovenka, ki v zadnjem obdobju sodeluje z Blažem Kavčičem (spremlja jo tudi v Švici), se bo danes v četrtfinalu pomerila z Madžarko Anno Bondar (155.). Pred turnirjem v Lozani je bila Tamara Zidanšek polfinalistka turnirja serije challenger v Iasiju, kjer je priznala premoč Irini Begu.

Hrvate navdušuje Primžić

V Umagu ta teden poteka najmočnejši teniški turnir na Hrvaškem, ki ga je v uvodnih krogih zaznamoval Dino Primžić. Sedemnajstletni zmagovalec letošnjega Rolanda Garrosa v mladinski konkurenci se je namreč prebil v četrtfinale, kar ni uspelo nobenemu hrvaškemu igralcu od leta 2017. Hrvaški najstnik je na svetovni lestvici že uvrščen pod 300. mesto, po Rolandu Garrosu pa je nastopil dveh turnirjih serije challenger, na katerih je izpadel v prvem in drugem krogu. V Umagu je na glavnem turnirju nastopil s povabilom organizatorja, izkoristil pa je ugoden žreb, saj je bil v uvodnem krogu s 6:1, 6:2 boljši od rojaka Duja Ajdukovića, ki je prav tako prejel »wild card«, v osmini finala pa s 6:2, 6:3 od Madžara Zsomborja Pirosa (124. na svetovni lestvici).

»S trenerjem sva se dogovorila, da bom igral zelo agresivno. Taktika se je obnesla in težko opišem, kako srečen sem, da sem se prebil v četrtfinale,« je po zmagi gledalce na osrednjem stadionu Gorana Ivaniševića ogovoril Dino Primžić. »Lahko rečem, da sem dosegel svojo največjo zmago v članski konkurenci. Primžić se bo danes v četrtfinalu pomeril s 23-letnim Avstralcem Alexejem Popyrinom (90.), prav tako zmagovalcem mladinskega Rolanda Garrosa pred šestimi leti.