V Fukuoki na Japonskem poteka jubilejno 20. svetovno prvenstvo v vaterpolu. Na dosedanjih devetnajstih prvenstvih so imele z naskokom največ uspeha države z območja nekdanje Jugoslavije. Srbija, Hrvaška, Črna gora, Srbija in Črna gora ter pred tem Jugoslavija imajo skupno kar 20 kolajn, sedem od teh je zlatih. Države z nekdanjega skupnega ozemlja počasi predajajo primat drugim državam, saj na Japonskem že v tretjem zaporednem finalu ni nobene izmed naslednic nekdanje skupne države.

Neučinkovita Srbija

Najbližje je bila Srbija, ki je kot samostojna država že dvakrat postala svetovna prvakinja, po enkrat pa so si delfini, kot srbskim vaterpolistom pravijo v domovini, okrog vratu nadeli srebrno in bronasto kolajno. Tokrat imajo še vedno priložnost, da pridejo do brona, potem ko so v polfinalu prepričljivo izgubili proti Grkom s 7:13 (2:3, 0:3, 3:3, 2:4). Za poraz Srbije je bila kriva neučinkovitost v napadu, odločilno prednosti pa so si tekmeci priigrali ob koncu prve četrtine in v drugi, ko so napravili delni izid 5:0 in povedli s 7:2. Grki so s presenečenjem poskrbeli za največji uspeh v zgodovini, saj bodo jutri ob 11. uri igrali v svojem prvem finalu v zgodovini. Na dosedanjih devetnajstih prvenstvih so osvojili tri bronaste kolajne.

Hrvati izpadli že v osmini finala

Grki se bodo za svoj prvi naslov pomerili z Madžari, ki so se za nastop v finalu morali pošteno potruditi. Proti aktualnim svetovnim prvakom Špancem so do zmage z 12:11 (3:3, 1:3, 3:2, 5:3) prišli v zadnji sekundi srečanja. Mož odločitve je bil Christian Manhercz. Branilci naslova so bili sicer boljši in so še v zadnji četrtini vodili za dva zadetka (11:9), a so Madžari poskrbeli za preobrat. Tekma za tretje mesto bo prav tako jutri ob 9. uri, v primeru španske zmage se bo četrtič v zgodovini prvenstev zgodilo, da države z območja nekdanje Jugoslavije ne bodo osvojile nobene kolajne. Nazadnje se je to zgodilo prav na zadnjem prvenstvu lani na Madžarskem, ko je v finalu Španija premagala Italijo, tretji pa so bili Grki.

Grki so na poti do polfinala v svoji skupini premagali Avstralijo (13:9), Kazahstan (18:2) in ZDA (15:14). Zaradi prvega mesta v skupini so bili prosti v osmini finala. V četrtfinalu so premagali Črno goro (10:9), ki je poskrbela za največje presenečenje v osmini finala. Izločila je Hrvate (13:12), ki imajo na prvenstvih kar sedem kolajn. Tudi Madžari so na prvenstvu še neporaženi. V skupini so bili boljši od Japonske (16:8), Hrvaške (12:10) in Argentine (21:13). V četrtfinalu so bili napet boj z Američani (13:12). Madžari bodo napadali četrti naslov, prvega po letu 2013.

Šeglova obstala v kvalifikacijah, rekod za avstralsko žensko štafeto Na svetovnem prvenstvu v plavanju je včeraj Slovenijo zastopala le Janja Šegel, ki je nastopila v kvalifikacijah 100 metrov prosto. S časom 55,17 je zasedla 22. mesto in natanko pol sekunde zaostala za uvrstitvijo v polfinale. »Za menoj je drugi jutranji nastop, z izidom in uvrstitvijo pa nisem najbolj zadovoljna, saj sem letos plavala že hitreje. A pustimo zdaj to,« z nastopom ni bila zadovoljna Janja Šegel, ki je letos že dosegla čas 54,55. Še hitrejša je bila 22-letnica lani na sredozemskih igrah, ko je plavala slovenski rekord 54,26. Na svetovnem prvenstvu leto pred olimpijskimi igrami v Parizu francoske apetite še naprej dviga Leon Marchand. Največji francoski adut je v Fukuoki na 200 metrov mešano s časom 1:54,82 prišel še do tretjega zlata. »To so zame velike stvari. Vesel sem doseženega časa in zmage,« je dejal Leon Marchand, ki je na prvenstvu zablestel s svetovnim rekordom na 400 metrov mešano, v sredo je zmagal tudi na 200 metrov delfin. Marchand je za več kot sekundo prehitel Britanca Duncana Scotta, tretji je bil še en Francoz Tom Dean. Za vrhunec dneva so poskrbele avstralske plavalke v štafeti 200 metrov prosto. Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Briana Throssell in Ariarne Titmus so z 8:37,50 prepričljivo postale svetovne prvakinje in za več kot dve sekundi popravile svetovni rekord. Branilke naslova Američanke so zaostale za skoraj štiri sekunde, bron so osvojile Kitajke. Na Japonskem Janjo Šegel čaka še nastop na 200 metrov hrbtno, v bazen pa bo skočila tudi Neža Klančar, ki bo tekmovala v disciplini 50 metrov delfin.