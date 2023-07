Odpusti iz bolnišnic: Smrtonosna praznina

Bolniki zastopnikom pacientovih pravic večkrat potožijo, da so jih iz bolnišnice domov poslali daleč prezgodaj. Nekateri med njimi ob vračanju v domače okolje potrebujejo tako zahtevno nego, da je njihovi svojci preprosto ne zmorejo. V bolnišnicah so na drugi strani vse bolj obupani, ker številnih bolnikov ne morejo odpustiti v domačo oskrbo, čeprav so že zdavnaj zaključili akutno zdravljenje. Pripovedi, ki si na prvi pogled nasprotujejo, kažejo na iste luknje javnega zdravstva.