V Velenju se v nedeljo začenja festival MetalDays

Potem ko so organizatorji festivala MetalDays dolgo iskali primerno lokacijo, kamor bi se preselili s tolminskega Sotočja, so lani sporočili, da so jo našli v Šaleški dolini. Letošnji festival se bo tako prvič odvijal v parku Vista ob Velenjskem jezeru, kjer bo od nedelje naprej teden dni nekoliko spremenjen tudi prometni režim v okolici jezera.