V poletnem gledališču Križanke, kjer pred dežjem kulturno dogajanje v avditoriju od lani varuje nova streha, so v začetku julija zaradi močnega dežja vseeno morali prekiniti prireditev. Kot so pojasnili organizatorji 71. Festivala Ljubljana so v ponedeljek, 3. julija, »zaradi nevarnosti stika vode z elektriko« prekinili muzikal Lepotica in zver v izvedbi Zagrebškega mestnega gledališča Komedije. Kot je bilo na družbenem omrežju mogoče zaslediti tudi izkušnjo enega od obiskovalcev prireditve je zalilo tudi orkester. Po prekinjeni uprizoritvi, ko so organizatorji na svoji spletni strani obiskovalce obvestili, da lahko vstopnice za prekinjeno predstavo zamenjajo, za katero od uprizoritev muzikla, ki so sledile v naslednjih dneh, so hkrati še zagotovili, da bo orkester v teh terminih igral v orkestrski jami in bodo zato »predstave lahko izvedene v celoti tudi v primeru ponovnega slabega vremena.« Kot so še pojasnili organizatorji Festivala Ljubljana je do zalitja avditorija v začetku julija prišlo zaradi izredne količine dežja in zelo močnega vetra. Na vprašanje, kakšno vlogo ima pri varovanju pred slabim vremenom bočna vetrna zaščita na strehi, pa so še odgovorili: »Bočna zaščita je senčna in tudi veterna, vendar samo do določene hitrosti vetra.« Ob visoki hitrosti vetra se zaradi varnosti namreč samodejno zapre. Pri čemer pa je »gledališče s streho zasnovano tako, da lahko potekajo tako prireditve kot vaje za prireditve v njem čez dan in zvečer,« pa so organizatorji še razložili vlogo senčne bočne zaščite.

Ukrepi niso prevideni

Kot še pravijo pri Festivalu Ljubljana za neurja, ki smo jim letos priča, nimajo posebnih ukrepov. »S sodelavci se ob vsakih neugodnih vremenskih razmerah sproti prilagajamo situaciji. Pri hudih neurjih je na prostem nemogoče prirejati prireditve, kar posledično pomeni, da bi morali vse dogodke organizirati v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.« Pa vendar so na 71. Festivalu Ljubljana do sedaj prireditve uspeli izvesti na prvotno načrtovanih lokacijah, med katerimi so poleg poletnega gledališča Križank, tudi Cankarjev dom, Križevniška cerkev in drugo. Tako so tudi kljub slabemu vremenu v sredo v Križankah uspešno izpeljali prvo predstavo Državnega in opernega baletnega gledališča Astana opera.