Možakarja so priprli, obenem ga sumijo, da je odgovoren za še več tatvin in vlomov, zato primer še preiskujejo. Zaradi takšnih kaznivih dejanj je bil že obsojen.

V zadnjem obdobju na območju ljubljanske policijske uprave zaznavajo večje število vlomov v stanovanja, hiše, sakralne objekte, trgovine in podobno. Nepridipravi pogosto izkoriščajo odsotnost lastnikov, ki odidejo na dopust. Zato pred odhodom dobro preverite, ali so vrata in okna zaprta in zaklenjena, vrednejše predmete shranite na varno mesto, sosede in znance prosite, naj popazijo. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da ste odsotni. Če pa ste doma, zaklepajte vrata in ne odpirajte neznancem. Uporabljajte domofone in kukala.